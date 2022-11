Triệt xóa 6 điểm phức tạp về ma túy ở Ngọc Lặc

Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 1 đấu tranh Chuyên án chung về ma túy, từ ngày 1-9-2022 đến nay Công an huyện Ngọc Lặc đã liên tiếp triệt xóa 6 điểm phức tạp về ma túy; điều tra, bắt giữ và khởi tố 12 vụ, 17 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ 76 viên hồng phiến, 5 gói heroin và ma túy tổng hợp dạng đá, 2 khẩu súng kíp cùng nhiều tang vật liên quan.

Hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị Công an huyện Ngọc Lặc bắt giữ.

Điển hình, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Ngọc Lặc đã triệt xóa điểm mua bán trái phép chất ma túy do Đỗ Quang Chương, sinh năm 1989 ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc cầm đầu, thu giữ tại chỗ 4 viên hồng phiến. Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt giữ thêm 3 đối tượng khác gồm: Phạm Văn Tùng, sinh năm 1983; Nguyễn Tiến Đức, sinh năm 1993 và Lê Huy Nam, sinh năm 1998, đều ở huyện Cẩm Thủy. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 71 viên hồng phiến, 2 khẩu súng kíp và nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ khác.

Công tác đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn huyện đã góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm ANTT và giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Thái Thanh