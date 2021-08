Thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, với vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, CBCS lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng phòng, chống dịch COVID -19 vừa bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở…

Xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay, Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh xây dựng, triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều kế hoạch, biện pháp, phương án phòng, chống dịch một cách phù hợp.

Theo đó, Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thành lập và duy trì hoạt động 24/24h đối với 8 chốt kiểm soát liên ngành về phòng, chống dịch tại các đầu mối giao thông trọng điểm. Nhiệm vụ của các chốt này là kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ các địa phương khác ra vào địa bàn tỉnh; lập danh sách và ghi lại lịch trình di chuyển của các phương tiện và hành khách, đồng thời tiến hành các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở mọi người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Gần 12h trưa, dưới cái nắng nóng oi bức, CBCS lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Công an thị xã Nghi Sơn cùng với lực lượng Y tế, thanh tra giao thông vẫn “căng mình” làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 phía Nam trên quốc lộ 1A tại khu vực Khe nước lạnh thuộc địa bàn xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn. Áo ướt đẫm mồ hôi nhưng mỗi CBCS trong tổ kiểm soát đều kiên trì, bền bỉ nhắc nhở các chủ phương tiện thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và các quy định về phòng, chống dịch.

Riêng tại các địa phương có nhiều công dân từ các vùng dịch trở về và đã có những trường hợp nhiễm COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, lực lượng Công an các huyện, thị xã đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, biện pháp, huy động CBCS, tăng cường bám địa bàn, phân công các tổ công tác phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ địa bàn; phòng ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến ANTT và đảm bảo quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn các khu vực cách ly.

Để ngăn chặn sự “xâm nhập” của dịch bệnh trong cộng đồng, tăng cường quản lý công dân từ các vùng dịch trở về địa phương, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động liên hệ các đơn vị vận chuyển hành khách để kiểm soát, dẫn đường các phương tiện đưa công dân về địa bàn từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đến điểm kiểm soát, xét nghiệm sàng lọc và địa điểm cách ly tập trung theo đúng quy định.

Với phương châm “nhanh chóng, khẩn trương, thần tốc, kiên quyết đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm”, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đi sâu nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình dịch COVID-19. Chủ động nắm tuyến, nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ các trường hợp đi, đến địa bàn, nhất là những trường hợp trở về địa phương từ vùng có dịch. Qua đó tham mưu, đề xuất “đúng, trúng, kịp thời” các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng. Đặc biệt, các lực lượng Công an trong tỉnh đã thường xuyên rà soát nắm tình hình trên không gian mạng để phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tin bài sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19.

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, các đơn vị Công an trong tỉnh đã điều tra, làm rõ nhiều vụ án hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng…góp phần đảm bảo ANTT. Điển hình như Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các Công ty tài chính bằng hình thức làm giả hồ sơ mua hàng trả góp cho hàng trăm nông dân nghèo trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 chuyên gia người Trung Quốc hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Hòa Vũ đã có hành vi buôn lậu một số lượng lớn máy móc, thiết bị từ Trung Quốc vận chuyển trái phép về Việt Nam để sản xuất băng chuyền và hệ thống hút gió bán kiếm lời. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phá Chuyên án 621T, bắt quả tang 2 đối tượng: Len Văn Thành, sinh năm 1964 ở Bản Mơng, xã Quang Chiểu và Vi Thị Thu, sinh năm 1981 ở khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ với số lượng lớn; thu giữ tang vật gồm 42.000 viên hồng phiến, 1 bánh heroin, 23 cục chất dẻo màu nâu nghi là thuốc phiện, 810 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan. Công an TP Thanh Hóa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 2003 ở thị trấn Thường Xuân đã gây ra hàng loạt vụ cạy, phá cửa kính xe ô tô để trộm cắp tiền, vàng và các tài sản có giá trị trong xe ô tô trên địa bàn thành phố Thanh Hóa… vào ban đêm.

Cùng với thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch COVID-19, các Đoàn viên Thanh niên và hội viên Hội phụ nữ Công an tỉnh đã quyên góp đồng bào các tỉnh phía Nam và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch nhiều nhu yếu phẩm như: gạo, miến, lạc, các loại củ, quả, nước mắm… cùng hàng nghìn khẩu trang y tế, kính chống giọt bắn, góp phần chung tay với các cấp, các ngành hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại các tỉnh phía Nam vơi đi những khó khăn, thiếu thốn khi dịch bệnh phức tạp.

Có thể nói, với tinh thần chủ động, khẩn trương, tích cực, cùng với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và toàn xã hội, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang nỗ lực hết mình trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần kiểm soát tốt tình hình địa bàn tỉnh.

Thái Thanh