Phường Hàm Rồng ra mắt “Tổ Liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”

Sáng 7-6, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) đã tổ chức lễ ra mắt “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” số 1 và diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại phố Long Quang.

Các đơn vị ký kết, ra mắt "Tổ liên gia an toàn PCCC" và “Điểm chữa cháy công cộng” số 1, tại phố Long Quang

Trên địa bàn phường Hàm Rồng với đặc thù có nhiều hộ dân sống tại bìa rừng, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong sinh hoạt, dọn dẹp vệ sinh gần khu vực rừng dễ dẫn đến nguy cơ cháy; có 17 khu dân cư ngõ hẹp khó khăn trong công tác PCCC; có nhiều hộ dân tập trung ở tuyến đường lớn để ở kết hợp kinh doanh buôn bán...

Việc ra mắt và chính thức đi vào hoạt động Tổ liên gia an toàn PCCC số 1, tại phố Long Quang góp phần cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trên địa bàn khu dân cư nói riêng và của phường Hàm Rồng nói chung.

Các lực lượng tham gia diễn theo các tình huống giả định về chữa cháy và CNCH tại Tổ liên gia an toàn PCCC số 1, tại phố Long Quang

Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng để người dân và các lực lượng tại chỗ có sự phối hợp với lực lượng PCCC chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, gây thiệt hại về người và tài sản xảy ra.

Sau lễ ra mắt, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Thanh Hóa, Tổ liên gia an toàn PCCC số 1 - phố Long Quang thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với các tình huống diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia an toàn PCCC, có sự tham gia của lực lượng tại chỗ, cán bộ chiến sỹ cảnh sát PCCC, phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy. Đồng thời, thực tập các phương án cứu người trong hỏa hoạn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân…

Người dân tại phố Long Quang trực tiếp tham gia diễn tập tình huống giả định PCCC và CNCH

Thông qua thực tập góp phần nâng cao ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại các tổ liên gia PCCC, khu dân cư; tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố của lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng tại các tổ liên gia PCCC, khu dân cư, nơi tập trung đông người.

Đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia PCCC só 1 - phố Long Quang nói riêng, trên địa bàn phường Hàm Rồng nói chung.

Được biết, đến nay, phường Hàm Rồng đã ra mắt và đi vào hoạt động 8 "Tổ liên gia an toàn PCCC và 15 điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn.

Mạnh Cường