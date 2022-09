Hiệu quả mô hình “Camera với an ninh - trật tự” ở Nga Sơn

Được triển khai xây dựng từ cuối năm 2020, đến nay sau hơn 1 năm thực hiện, mô hình “Camera với an ninh - trật tự” ở huyện Nga Sơn đã và đang phát huy hiệu quả rất tốt.

Lực lượng Công an huyện Nga Sơn theo dõi tình hình an ninh - trật tự qua màn hình camera.

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm trên địa bàn huyện Nga Sơn xảy ra 100 vụ việc phạm tội và vi phạm pháp luật hình sự. Trong đó có nhiều vụ trọng án gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều vụ bắt giữ người trái pháp luật, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án, nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản... Các vụ việc không chỉ ảnh hưởng xấu đến an ninh - trật tự (ANTT) mà còn gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với lực lượng Công an.

Thượng tá Đỗ Hoàng Hải, Trưởng Công an huyện Nga Sơn cho biết: Trước những vấn đề bức xúc, nổi cộm về ANTT, cùng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an huyện Nga Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo 138 huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT.

Công an huyện đã tham mưu xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiến tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, “Doanh nhân với ANTT”, “Cụm giáp ranh an toàn về ANTT”... Đặc biệt, cuối năm 2020 Công an huyện Nga Sơn đã tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng, lắp đặt hệ thống camera giám sát gắn với công tác bảo đảm ANTT”. Đây là mô hình mới, ứng dụng thành tựu của công nghệ 4.0 để phục vụ công tác bảo đảm ANTT.

Mục đích của mô hình nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức tự giác của quần chúng Nhân dân trong chấp hành pháp luật; đồng thời hỗ trợ cho lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, điều tra khám phá các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, thực hiện các tiêu chí bảo đảm ANTT, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa… góp phần phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và phát huy mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương.

Triển khai lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Đồng chí Mã Văn Gần, Bí thư Đảng ủy xã Nga Phượng cho biết: Để triển khai xây dựng mô hình “Camera với ANTT”, Đảng ủy xã đã căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu, nguyện vọng của bà con để ban hành Nghị quyết, đồng thời UBND xã đã thành lập Ban vận động gồm Công an, MTTQ và các đoàn thể, vận động Nhân dân, nhất là các gia đình có điều kiện chung tay góp sức xây dựng lắp đặt hệ thống camera giám sát với ANTT. Trong đó, lực lượng Công an xã thường xuyên tuyên truyền cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, trên cơ sở đó vận động người dân tự lắp đặt camera giám sát vừa bảo vệ chính mình vừa phục vụ cho công tác bảo đảm ANTT chung. Đến nay, toàn xã đã lắp đặt được 64 mắt camera với nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền huyện, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành và toàn dân, trong đó lực lượng Công an huyện Nga Sơn đóng vai trò tham mưu nòng cốt, sau hơn 1 năm triển khai xây dựng, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa, 24/24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nga Sơn đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt hệ thống camera với tổng số hơn 830 mắt camera với kinh phí hơn 18 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có có 186 doanh nghiệp, 585 cơ sở kinh doanh và hơn 2.000 hộ gia đình đã tự lắp đặt hệ thống camera giám sát tại doanh nghiệp, khu vực kinh doanh và gia đình với gần 5.000 mắt camera. Đây là “cánh tay nối dài”, “tai, mắt” quan trọng, giúp lực lượng Công an giám sát, xử lý kịp thời những tình huống, vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT diễn ra trên địa bàn.

Đồng chí Lê Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn khẳng định: Đề án xây dựng, lắp đặt camera giám sát ANTT bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến, một số loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế. Dữ liệu của hệ thống camera đã hỗ trợ đắc lực, cung cấp nhiều chứng cứ quan trọng cho công tác quản lý, điều tra xét xử tội phạm, qua đó đã góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Hà Phương