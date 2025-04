80 năm Chiến thắng phátxít: Vững bước chân Bộ đội Cụ Hồ trên Quảng trường Đỏ

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng Việt Nam cử lực lượng tham gia Lễ Duyệt binh “kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” tại Liên bang Nga. Đây là lần đầu tiên đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động diễu binh tại nước ngoài.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh trên Quảng trường Đỏ trong giờ tập luyện. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Đoàn gồm khoảng 80 thành viên, trong đó 68 chiến sỹ là học viên của trường Sỹ quan Lục quân 1 sẽ tham gia khối diễu binh, cùng thành viên dự bị, lãnh đạo phụ trách, giáo viên huấn luyện, bác sỹ, phiên dịch và cán bộ an ninh.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, đoàn chia thành ba đợt bay và sau 20 giờ bay, toàn đoàn đã có mặt tại Moskva đêm 24/4 (giờ Moskva), an toàn, sức khỏe tốt. Trong những ngày tập luyện, đoàn được Bộ Quốc phòng Nga tiếp đón, bố trí nơi ăn, nghỉ ở một cơ sở của bộ cách thủ đô 60km. Đây cũng là nơi nghỉ của các đoàn Trung Quốc, Lào và Myanmar.

Ngay khi đặt chân đến Moskva, các chiến sỹ đã đối mặt ngay với thử thách về thời tiết. Dù được báo trước song việc nhiệt độ liên tục hạ thấp từ 25 độ C của ngày 24/4 xuống 10 độ C trong ngày 25/4 và tiếp tục giảm thậm chí xuống 0 độ C vào các ngày sau cũng không dễ dàng, đặc biệt là khi đoàn bắt đầu tập luyện ngay với cường độ 3 buổi/ngày. Buổi tập cuối cùng kết thúc lúc 21 giờ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Lục quân 1, Trưởng đoàn, cho biết khi được giao nhiệm vụ, toàn đoàn đã đặt quyết tâm ở mức cao nhất để mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam đến với bạn bè trên toàn thế giới.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh, khó khăn không phải là điều bất ngờ khi sẽ phải đối mặt với sự khác biệt về múi giờ, điều kiện nhiệt độ, trong khi các chiến sỹ cần duy trì thể lực rất tốt cho hoạt động diễu binh.

Với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đoàn đã được chuẩn bị và mang theo quân trang thích hợp, thuốc men và đặc biệt là lương thực, thực phẩm để bảo đảm cho các chiến sỹ có cơm Việt hàng ngày, dễ làm quen với đồ ăn sở tại hơn.

Một khó khăn khác đoàn đã vượt qua là sự khác biệt về tiêu chuẩn diễu binh. Trung tá Hồ Sĩ Quang, trưởng bộ môn điều lệnh đội ngũ, trường Sỹ quan Lục quân 1 cho biết, tốc độ đi diễu binh tại Nga là 120 bước một phút, còn tại Việt Nam là 106 bước.

Như vậy, đội diễu binh của Việt Nam đã phải nỗ lực thay đổi được tốc độ trong thời gian ngắn. Cho tới nay, chất lượng luyện tập đã tăng dần từng ngày, từng giờ, được lãnh đạo Bộ đánh giá cao.

Hằng ngày, toàn đoàn tập theo chương trình của mình ngay tại cơ sở, còn đến ngày hợp luyện, đoàn sẽ phải di chuyển đến thao trường. Điều kiện ăn ở, di chuyển và đặc biệt là an ninh được phía Nga bảo đảm rất chu đáo và nghiêm cẩn.

Quyết tâm cao là tâm trạng chung của tất cả chiến sỹ, sỹ quan của “phái bộ” đặc biệt này. Đoàn cũng nhận được sự động viên kịp thời từ phía Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Tùy viên quốc phòng tại Liên bang Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi (thứ tư, từ trái qua) và đoàn đại biểu đến động viên đoàn. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Ngày 28/4, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã đến thăm, chào mừng toàn đoàn tham dự sự kiện trọng đại nhất của nhân dân Nga anh em - Chiến thắng phát xít. Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh sự kiện này cho thấy tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga hiện nay hết sức sâu sắc và trải qua nhiều thế hệ, tiếp tục được kế thừa.

Việc Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Lễ Duyệt binh trên Quảng trường Đỏ thể hiện tình đoàn kết quốc tế vô sản giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Liên bang Nga cũng như nhân dân hai nước, thể hiện Việt Nam đóng góp tích cực duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Quân nhân được Quân đội nhân dân Việt Nam cử sang Nga tham gia lễ duyệt binh năm nay là cán bộ, học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1 có độ tuổi từ 19-30 và có chiều cao từ 1m80 trở lên, có thể hình cân đối, thực hiện động tác điều lệnh nhanh, mạnh, chuẩn xác.

Theo kế hoạch, ngày 9/5, Liên bang Nga sẽ tổ chức duyệt binh trên Quảng trường Đỏ để kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít. Cho tới nay, đã có lãnh đạo của 19 nước và vùng lãnh thổ thông báo tham dự. Nhiều nước đã cử đoàn quân đội sang tham gia diễu binh vào ngày 9/5./.

Theo TTXVN