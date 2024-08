7 loại chất liệu in túi giấy tốt và ưa chuộng hiện nay

Hiện nay đang có nhiều người quan tâm đến vấn đề môi trường, túi giấy nổi lên như một sự lựa chọn thay thế hoàn hảo. Tuy nhiên các dịch vụ in ấn hiện nay đang cung cấp rất nhiều loại giấy, việc lựa chọn loại chất liệu in túi giấy phù hợp có thể làm bạn bối rối. Trong bài viết này, In Việt Nhật sẽ giúp bạn biết thêm về các loại vật liệu in túi giấy phổ biến hiện nay.

Giấy couche

Là loại giấy được tráng phủ bằng cao lanh hoặc polyme hỗn hợp làm cho giấy có bề mặt sáng bóng. Hiện nay giấy couche được chia làm 2 loại là giấy couche bóng (gloss) và giấy couche mờ (matt). Loại giấy này có định lượng phổ biến, từ 100 - 300gsm.

Giấy có khả năng thấm mực tốt, độ bóng tự nhiên bắt sáng rất tốt, tạo nên hiệu ứng hình ảnh bắt mắt, phù hợp để in offset với những hình ảnh nhiều màu có độ tương phản cao.

Giá thành khá cao, khó đem tái chế, vì thế thường được dùng để in các loại túi đựng quà, túi bánh kẹo,...

Giấy ivory

Là loại giấy có màu trắng ngà có lớp phủ lớp trên bề mặt, giấy Ivory giúp đảm bảo khả năng hiển thị hình ảnh và thông tin sản phẩm một cách rõ ràng cho túi giấy. Loại giấy này thường có định lượng đa dạng, từ 230 - 350gsm.

Túi giấy có bề mặt mịn, độ cứng tốt, không thấm nước, chịu nhiệt tốt, phù hợp với nhiều kỹ thuật in ấn hiện đại ngày nay như in offset, in flexo,..

Giấy có giá thành cao hơn giấy Duplex hay Kraft, nên thường được dùng để các bên cung cấp dịch vụ in ấn in các loại túi giấy cao cấp như túi giấy đựng mỹ phẩm, túi giấy đựng trang sức,...

Giấy duplex

Duplex có một mặt trắng và một mặt xám, giấy Duplex mang đến sự linh hoạt trong thiết kế và in ấn, đồng thời có giá thành rẻ hơn so với các loại giấy khác. Giấy Duplex thường có định lượng từ 250gsm đến 600gsm,

Giấy có giá thành rẻ, độ bền cao và khả năng chịu lực tốt cho túi giấy, bề mặt trắng giúp tăng khả năng lên màu sắc nét, bề mặt xám dễ phân hủy.

Giấy có độ ăn mực không tốt, màu sắc và đường nét in trên giấy thường không được rõ ràng như loại giấy khác. Thường được dùng để in túi giấy sự kiện, túi đựng giày,...

Giấy kraft

Giấy kraft thường được làm gỗ thông. Với màu nâu đặc trưng và tính thân thiện với môi trường, giấy kraft ngày càng được ưa chuộng bởi nhiều doanh nghiệp. Giấy có nhiều định lượng khác nhau, từ 80 - 400gsm.

Giấy có giá thành rẻ, dễ đem đi tái chế, sở hữu độ bền cao, chất liệu an toàn, khả năng in ấn tốt

Màu sắc in ấn hạn chế (chủ yếu là màu nâu), khả năng chống thấm nước kém. Thường được dùng để in túi giấy quần áo, túi đựng thực phẩm,...

Giấy bristol

Được làm từ nhiều lớp giấy được ép lại với nhau giúp tăng độ cứng và dày. Nhờ sở hữu bề mặt mịn màng và trắng sáng giấy bristol mang đến hình ảnh sắc nét và sống động cho túi giấy. Định lượng giấy thường dao động từ 200 - 350gsm.

Sở hữu bề mặt mịn, có độ cứng, độ phản quang cao, tạo độ nét chi tiết rõ ràng và giữ màu tốt. Thích hợp với nhiều công nghệ in ấn như: in offset, in UV,...

Tuy nhiên. giấy có giá thành cao và có trọng lượng khá nặng. Giấy được dùng để in bao bì cho các dòng sản phẩm cao cấp như thời trang, dược phẩm,...

Giấy Ford

Là loại giấy không tráng phủ, sở hữu bề mặt nhám nhẹ đặc trưng, khả năng bám mực tốt và đặc biệt loại giấy này khó bị ố vàng. Giấy ford thường có định lượng từ 60 - 300gsm, phù hợp với nhiều mục đích khác nhau.

Giấy ford có giá thành rẻ, bề mặt nhám nhẹ, in ấn rõ nét, độ bền khá. Đây là loại giấy thường được dùng nhiều trong công nghệ in offset.

Nhưng, giấy ford không bóng bẩy như giấy couche, khả năng chống thấm nước hạn chế, độ ăn mực trung bình và dễ phai màu. Giấy được hay dùng để in túi đựng quà, túi đựng đồ ăn,...

Giấy mỹ thuật

Đây là loại giấy có cấu tạo đặc biệt kèm theo đó là sự đa dạng về màu sắc và họa tiết. Túi giấy mỹ thuật mang đến vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và cá tính cho thương hiệu, giúp sản phẩm của bạn trở nên nổi bật và khác biệt.

Với điểm cộng cho sự đa dạng về màu sắc, họa tiết, túi giấy còn có độ bền cao và đặc biệt sở hữu khả năng phai mực lâu hơn các loại giấy khác

Điểm trừ là giá thành cao tùy thuộc vào lúc nhập hàng và mục đích sử dụng. Giấy được dùng để in túi giấy đựng quà tặng cao cấp, túi giấy thời trang,...

Qua bài viết này, In Việt Nhật hy vọng có thể giúp bạn chọn ra được chất liệu in túi giấy phù hợp. Nếu bạn đang tìm xưởng in túi giấy giá rẻ tại TPHCM, đáp ứng mọi yêu cầu của bạn? Vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Công ty TNHH In Ấn Việt Nhật

●Địa chỉ : 252 Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM.

●Hotline: 0975 555 717 (Mr. Chiến)

●Email: in@invietnhat.vn

●Website: invietnhat.vn