28 tỉnh, thành phố ven biển tham gia hội nghị tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

Ngày 31/10, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức “Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam năm 2024” dành cho 28 tỉnh, thành phố ven biển.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; gần 300 đại biểu đại diện Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy; Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy; cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, sở, ngành, LLVT của 28 tỉnh, thành phố ven biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

Về phía tỉnh Thanh Hoá có sự tham dự của đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan.

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Báo Khánh Hoà)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng, phần máu thịt không thể tách rời và có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, mang giá trị chiến lược to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh. Công tác tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, vị trí của biển, đảo là hết sức cần thiết. Thời gian qua, công tác tuyên truyền về biển, đảo đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và tình yêu biển, đảo của Nhân dân, động viên các lực lượng đang thực thi quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Thanh Mai nhấn mạnh: Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển đứng trước nhiều thách thức. Trong nước, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ổn định; công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh; uy tín, vị thế của đất nước không ngừng nâng lên. Các thế lực thù địch tiếp tục triệt để lợi dụng các vấn đề về chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo, dân tộc, tôn giáo nhằm tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt để chống phá Việt Nam, chia rẽ quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Trong bối cảnh đó, để công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn nữa, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các lực lượng làm công tác tuyên truyền biển, đảo, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết của Quốc hội về “Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; các văn bản chỉ đạo và quy định liên quan của Đảng và Nhà nước...; nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao trình bày báo cáo chuyên đề về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên mặt trận chính trị, ngoại giao thời gian qua. (Ảnh: Báo Khánh Hoà)

Tham gia trình bày báo cáo chuyên đề tại Hội nghị có các đồng chí báo cáo viên của Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Hội nghị đã nghe và trao đổi về: Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên mặt trận chính trị, ngoại giao thời gian qua; Tình hình, kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thời gian qua; Tình hình Biển Đông thời gian gần đây, dự báo tình hình và phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian tới.

Hội nghị là dịp để các đồng chí báo cáo viên, đại biểu gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ về những cách làm tốt, kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

PV