WHO lần đầu xác định bệnh nấm là mối đe dọa với sức khỏe con người

(Nguồn: scientist)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố danh sách đầu tiên về 19 loại nấm gây bệnh là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người . WHO thậm chí còn cảnh báo có một số chủng ngày càng kháng thuốc và lây lan rộng.

WHO cũng có danh sách các loại virus và vi khuẩn tiềm ẩn mối đe dọa đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, so với danh sách virus và vi khuẩn đã được WHO xác định trước đó, các bệnh về nấm cho đến nay vẫn còn nhiều ẩn số mà các nhà khoa học chưa thể xác định, do đó vẫn còn khoảng cách rất lớn giữa sự hiểu biết, giám sát, chẩn đoán virus, vi khuẩn với các loại nấm.

Danh sách của WHO cũng chia ra 3 nhóm nấm với mức độ đe dọa gồm nghiêm trọng, cao và vừa phải.

WHO cũng cho rằng rất khó để đánh giá mối đe dọa của các bệnh về nấm, Do đó, WHO kêu gọi nỗ lực của các chính phủ và chuyên gia nghiên cứu nhằm tăng cường khả năng ứng phó với 19 loại nấm trong danh sách.

Tiến sỹ Hanan Balkhy, Trợ lý Tổng giám đốc WHO, khẳng định các bệnh nhiễm nấm có khả năng kháng thuốc đang là mối quan tâm hàng đầu về sức khỏe cộng đồng trên thế giới.

Nấm thường tấn công những người đã bị bệnh nặng, như bệnh nhân ung thư hoặc bệnh lao, và tỷ lệ đã tăng trong số các bệnh nhân COVID-19 nhập viện trong đại dịch.

Đến nay, chỉ có bốn loại phương pháp điều trị tồn tại, với rất ít phương pháp điều trị mới các tùy theo mức độ của bệnh.

Theo WHO, biến đổi khí hậu cũng là một phần nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc bệnh và phạm vi địa lý của các mầm bệnh là đang mở rộng, WHO cho biết tình trạng nấm kháng thuốc một phần là do việc sử dụng quá nhiều thuốc chống nấm trong nông nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)