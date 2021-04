Tiêm vaccine phòng COVID-19 trong lực lượng Công an Thanh Hóa và 4 trại giam của Bộ Công an trên địa bàn tỉnh

Trong các ngày từ 23-4 đến 7-5, Bệnh viện Công an tỉnh sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021- 2022 trong lực lượng Công an Thanh Hóa và 4 trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai đợt tiêm vaccine đúng thời gian và bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ được tiêm, Bệnh viện Công an tỉnh đã chủ động nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư như: Tủ đựng vaccine, bố trí các phòng đón tiếp khám sàng lọc những cán bộ đủ điều kiện tiêm chủng, khu vực phòng tiêm và phòng theo dõi sức khỏe sau khi tiêm vaccine; phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tập huấn cho lực lượng y tế Công an tỉnh về thực hành tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Theo báo cáo của Bệnh viện Công an tỉnh, tính từ ngày 23 đến 26-4-2021, cán bộ y tế Bệnh viện Công an tỉnhđã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 450 cán bộ, chiến sĩ thuộc 4 trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh đạt theo yêu cầu của Bộ Công an giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối tiêm chủng.

Hoàng Thọ