Thành phố Sầm Sơn chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm

Thành phố Sầm Sơn đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ cho Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 1436/KH-SYT của Sở Y tế về việc đảm bảo công tác y tế tại Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022, Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19 phục vụ cho lễ kỷ niệm và khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2022.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện kiểm tra môi trường, phun thuốc diệt muỗi xung quanh sân khấu trước khi buổi lễ diễn ra 1-2 ngày.

Trong ngày 23-4, Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn phối hợp với Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn, Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh, Bệnh viện phục hồi chức năng trung ương, Bệnh viện 71 trung ương, Bệnh viện đa khoa Thanh Hà, Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng hỗ trợ, bố trí lực lượng cấp cứu tại khu vực diễn ra lễ kỷ niệm.

Hiện nay, thành phố Sầm Sơn có gần 700 cơ sở lưu trú du lịch với trên 20.000 phòng, vì vậy công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thành phố đặc biệt chú trọng. Trước trong và sau lễ kỷ niệm và khai trương du lịch Sầm Sơn, Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn phối hợp với Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành, giám sát an toàn thực phẩm các nhà hàng, khách sạn, có đoàn đại biểu ăn nghỉ. Kiểm tra các điều kiện đảm bảo về ATTP tại các địa điểm có đoàn ăn nghỉ; đảm bảo an toàn cho Nhân dân và du khách khi đến ăn nghỉ tại Sầm Sơn.

Thành phố Sầm Sơn thành lập tổ cơ động điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm để phối hợp tiến hành điều tra, xử lý khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Ngọc Huấn