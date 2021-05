Tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19

Sở Y tế Thanh Hoá vừa có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; Bệnh viện trong và ngoài công lập; Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; Các phòng khám tư nhân trên địa bàn về việc tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và trong nước cơ bản đang được kiểm soát chặt chẽ; tuy nhiên, dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ dịch xâm nhập vẫn rất cao. Một số cơ sở y tế chưa chú trọng, ưu tiên kiểm tra, đôn đốc và duy trì việc thực hiện Bộ tiêu chí bệnh viện, phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Để tránh lây lan dịch, thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện Công văn số 3377/BYT-KCB ngày 26-4-2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân cần ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, các bệnh viện công lập và ngoài công lập cần báo cáo số liệu bệnh nhân điều trị nội trú hằng ngày, bắt đầu từ ngày 30-4-2021 cho đến khi có thông báo mới, gửi về Sở Y tế và qua địa chỉ email kcbbhyt.nvy@gmail.com trước 7h hằng ngày. Tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện đánh giá bệnh viện an toàn theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Duy trì việc tự đánh giá, rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn được phát hiện trong quá trình đánh giá, khắc phục, điều chỉnh những tồn tại, hạn chế; Định kỳ hằng tháng (từ ngày 25-30) thực hiện đánh giá và cập nhật số liệu lên hệ thống trực tuyến của Bộ Y tế để Bộ Y tế, Chính phủ theo dõi, quản lý và phục vụ việc lập bản đồ cơ sở an toàn phòng chống dịch COVID-19 (quá 30 ngày nếu không cập nhật thông tin lên hệ thống phần mềm sẽ tự động chuyển sang trạng thái cơ sở y tế không an toàn).

Đối với các trạm y tế, phòng khám công lập, tư nhân trên địa bàn (kể cả phòng khám đa khoa khu vực), đề nghị Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và đôn đốc các Trạm y tế định kỳ hằng tháng tự đánh giá phòng khám an toàn theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT về việc Ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp và hoàn thành báo cáo lên phần mềm trực tuyến. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế huyện đôn đốc các phòng khám tư nhân trên địa bàn khẩn trương thực hiện tự đánh giá phòng khám an toàn theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT về việc Ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp.

Sở Y tế yêu cầu tất cả các trạm y tế, phòng khám phải xem xét, đối chiếu các nội dung của Bộ tiêu chí và tự thực hiện đánh giá, định kỳ ít nhất 1 lần trong 1 tháng (cập nhật kết quả vào ngày 25 đến 30 hằng tháng). Trong trường hợp có nguy cơ dịch bệnh tại cộng đồng hoặc sau khi phòng khám thực hiện cải tiến khắc phục các nguy cơ mất an toàn, phòng khám cần tiến hành đánh giá lại ngay. Phòng khám cập nhật tất cả kết quả của các lần đánh giá khác nhau trên phần mềm trực tuyến do Bộ Y tế ban hành.

Đối với những bệnh viện, trạm y tế, phòng khám không thực hiện đánh giá và đăng tải kết quả lên hệ thống, hoặc đã được đánh giá là không an toàn mà không có biện pháp khắc phục, Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra và có hình thức xử lý theo quy định.

Tô Hà