Tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh

Từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiêm chủng mở rộng (TCMR) trên địa bàn tỉnh. Điều này có nguy cơ khiến một số dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Trước tình hình đó, ngành y tế đã nỗ lực phối hợp triển khai nhiều giải pháp nâng cao ý thức người dân trong việc đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng.

Khám sàng lọc cho trẻ trước tiêm tại Trạm Y tế xã Luận Thành (Thường Xuân).

7 giờ 30 phút sáng, tại Trạm Y tế xã Luận Thành (Thường Xuân), người dân đã đưa trẻ đi tiêm chủng rất đông, ngồi ngay ngắn đăng ký chờ đến lượt trẻ được tiêm. Trước khi tiêm, các cán bộ y tế thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc cho các cháu để bảo đảm an toàn khi tiêm. Sau khi tiêm, trẻ được bố trí theo dõi tại trạm y tế ít nhất 30 phút, nếu không có biểu hiện bất thường mới được về nhà và tiếp tục theo dõi tại gia đình. Thực hiện tốt quy định khám cho trẻ trước khi tiêm và theo dõi chặt chẽ sau tiêm nên nhiều năm nay tại trạm y tế không để xảy ra sai sót, tai biến sau tiêm, tỷ lệ trẻ tiêm chủng các loại vắc-xin luôn đạt ở mức cao, Trong 10 tháng năm 2022, trên địa bàn xã có 72 trẻ/80 trẻ trong độ tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định.

Đưa con đến trạm y tế xã tiêm chủng, chị Cầm Thị Hương chia sẻ, con trai tôi đã được 24 tháng tuổi. Vợ chồng tôi được các bác sĩ trạm y tế xã tư vấn và hướng dẫn về dinh dưỡng và tiêm chủng định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho cháu. Các cán bộ y tế thôn cũng thường xuyên thông báo lịch tiêm chủng định kỳ của các cháu đến tận từng hộ gia đình. Nhờ đó đến nay, cháu đã được tiêm cơ bản đầy đủ các mũi vắc-xin theo quy định của chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngoài ra, hàng năm con tôi còn được cho uống vitamin A theo định kỳ. Phòng bệnh đầy đủ, ăn uống bảo đảm dinh dưỡng nên cháu phát triển rất tốt.

Thực tế cho thấy, trong những năm trở lại đây, chương trình TCMR trên địa bàn huyện Thường Xuân đã được triển khai thực hiện khá hiệu quả và bài bản. Tính đến hết tháng 10 năm 2022, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn huyện được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin đạt 88%. Nhờ chương trình TCMR, một số loại dịch bệnh truyền nhiễm ở trẻ đã được phòng ngừa một cách hiệu quả, như: bại liệt, ho gà, uốn ván, tiêu chảy...; số ca mắc các bệnh truyền nhiễm giảm dần qua từng năm, sức khỏe của trẻ em và người dân trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân Cầm Bá Thắng cho biết: Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, đội ngũ cán bộ y tế từ huyện cho đến tận thôn, xóm đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt là việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tại cộng đồng giúp các bậc cha mẹ hiểu rõ tiêm chủng là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi gia đình nhằm bảo đảm sức khỏe cho con em mình và khẳng định tính ưu việt của công tác TCMR trong phòng, chống bệnh tật cho trẻ.

Cán bộ Trạm Y tế xã Vĩnh Quang thăm khám cho bệnh nhi.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ khi triển khai chương trình TCMR, Thanh Hóa luôn được duy trì với tỷ lệ trên 90% số trẻ dưới 5 tuổi được tiêm chủng, đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Chương trình được triển khai bền vững tại 100% xã, phường đã góp phần giảm số ca mắc các bệnh có vắc-xin phòng ngừa cũng như tiết kiệm chi phí cho điều trị; thanh toán, loại trừ một số bệnh truyền nhiễm. Nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ tiêm chủng an toàn, chất lượng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin tiêm chủng, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế, nhân viên thực hiện công tác TCMR về quy định sử dụng vắc-xin trong phòng và điều trị bệnh, kỹ năng giám sát phản ứng sau tiêm, việc tổ chức, quản lý và sử dụng vắc-xin; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về các lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh và những rủi ro có thể gặp phải để người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác tiêm chủng phòng bệnh chủ động; chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị, thành thực hiện đúng quy định về hoạt động tiêm chủng đặc biệt là công tác khám sàng lọc, tư vấn cho bà mẹ, theo dõi phát hiện sớm phản ứng sau tiêm của trẻ... Đồng thời trang bị đầy đủ các tủ bảo quản, hộp đựng vắc-xin theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các chiến dịch tiêm chủng; thực hiện tiếp nhận, tổ chức cung cấp, phân phối vắc-xin bảo đảm an toàn, đầy đủ và hiệu quả.

Trao đổi với Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, được biết, hơn 30 năm qua, công tác TCMR đã được triển khai và đã đạt được những thành quả to lớn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em. Bệnh bại liệt đã được thanh toán từ năm 2000, bệnh uốn ván sơ sinh được loại trừ từ năm 2005, các bệnh khác trong chương trình cũng được khống chế hiệu quả. Do đó, để bảo vệ những thành quả đã đạt được, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu TCMR cho trẻ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, đồng thời cán bộ y tế tuyến trên thường xuyên giám sát hỗ trợ các điểm tiêm chủng tại y tế cơ sở. Tiêm chủng đầy đủ là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất cho trẻ nhỏ, để thực hiện tốt hơn nữa công tác TCMR, ngành y tế tiếp tục triển khai tiêm chủng cho trẻ trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa kết thúc, tổ chức các chiến dịch tiêm bổ sung, tiêm vét các vắc-xin có tỷ lệ tiêm chủng thấp như vắc-xin bại liệt, vắc-xin sởi-rubella, vắc-xin uốn ván - bạch hầu. Cùng với đó, tổ chức các lớp tập huấn an toàn tiêm chủng cho cán bộ y tế cơ sở; tăng cường hệ thống giám sát một số bệnh truyền nhiễm đã thực hiện tiêm phòng, nhằm kịp thời phát hiện vùng có nguy cơ cao, từ đó đề ra kế hoạch bổ sung tiêm đầy đủ, kịp thời. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân về chương trình TCMR, tạo tâm lý an tâm cho các gia đình, từ đó nâng cao hơn tỷ lệ trẻ được tiêm phòng để bảo vệ tốt cho trẻ, cũng như tạo miễn dịch trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Tô Hà