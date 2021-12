Nha khoa Lạc Việt Intech chia sẻ những ưu điểm của trồng răng Implant all on 4

Hiện có rất nhiều giải pháp trồng răng thay thế cho người mất răng toàn hàm, và trồng răng Implant all on 4 với những ưu điểm vượt trội đang trở thành xu hướng, được nhiều khách hàng lựa chọn.

Trồng răng giả theo các phương pháp điều trị cũ như cầu răng sứ hay hàm tháo lắp tuy có chi phí rẻ nhưng còn nhiều hạn chế. Có thể gây ra các biến chứng sau quá trình sử dụng hay không đạt được hiệu quả như mong đợi: thẩm mỹ kém, tuổi thọ không cao,...

Chính vì vậy all on 4 ra đời đã khắc phục được gần như toàn bộ khuyết điểm của các phương trồng răng giả cũ trước đây. Ưu điểm của trồng răng Implant all on 4 sẽ được bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương, bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt, đang công tác tại nha khoa Lạc Việt Intech chia sẻ rõ hơn về vấn đề này.

Trồng răng Implant all on 4 là gì?

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương, trồng răng Implant all on 4 là phương pháp sử dụng 4 trụ Implant đặt vào trong xương hàm, bao gồm 2 trụ phía trước và 2 trụ phía sau. Sau đó răng sứ sẽ được lắp đặt lên trên. Tuy chỉ có 4 trụ nhưng khi đã được cấy ghép vào trong xương, phần mô xung quanh sẽ được Implant tích hợp và cố định vững chắc, giúp thu nhận và truyền tải lực tốt.

Việc 4 trụ Implant được chia đều ở cả phía trước và phía sau sẽ có tác dụng giúp việc nhai được ổn định, không bị dồn vào bất cứ bên nào. Chính bởi vậy, trồng răng Implant all on 4 trở thành một trong những xu hướng được người mất răng toàn hàm sử dụng nhiều nhất nhờ chất lượng vượt bậc và chi phí hợp lý.

Đối tượng nào có thể cấy ghép Implant all on 4?

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương cho biết, có những nhóm đối tượng sẽ được chỉ định trồng răng Implant toàn hàm all on 4. Cụ thể, đó là nhóm người mất răng toàn hàm hoặc bị mất một số răng muốn phục hình toàn hàm. Người bị viêm quanh răng 2 hàm mức độ nặng, các răng lung lay độ 3.

Ưu điểm trồng răng Implant all on 4

Là phương pháp được nhiều người tin tưởng lựa chọn và được các bác sĩ nha khoa khuyên dùng, trồng răng Implant all on 4 có những ưu điểm trở thành “thế mạnh” cạnh tranh với các cách điều trị cũ như:

Bền vững, hiệu quả dài lâu

Ưu điểm trồng răng Implant all on 4 được người dùng đánh giá cao nhất chính là độ bền và hiệu quả lâu dài trong thời gian sử dụng. Nhiều khách hàng tại nha khoa Lạc Việt Intech chia sẻ rằng, cấy ghép Implant toàn hàm all on 4 có thể sử dụng tới hơn 10 năm mà không cần phải sửa chữa.

Đây là điều khó có thể làm được với các phương pháp trồng răng giả truyền thống. Đặc biệt, nếu sử dụng hàm tháo lắp thì bệnh nhân thường bị đau hoặc nhiệt miệng. Nếu tình trạng này xảy ra, bác sĩ sẽ phải chỉnh sửa lại hàm, thậm chí còn phải làm lại cả hàm mới. Ngoài ra, hàm giả tháo lắp còn thường xuyên bị rơi, gãy buộc người sử dụng phải đi đến nha khoa thường xuyên.

Ăn nhai như răng thật

Hàm giả Implant all on 4 với 4 trụ chắc chắn, cứng cáp cho phép người dùng ăn uống thoải mái như răng bình thường. Tuy là răng giả nhưng all on 4 mang lại cảm giác ăn nhai như răng thật, người sử dụng cũng có thể cảm nhận rõ hương vị của các món ăn.

Trong khi đó, hàm giả tháo lắp chỉ cho phép ăn các loại đồ ăn mềm và nói không với các loại đồ ăn khô, cứng.

Tính thẩm mỹ cao

Trồng răng Implant all on 4 với hàm răng sứ có màu sắc và hình dáng đẹp không khác gì răng thật. Trước đó, người mất răng có thể bị tự ti, né tránh người đối diện, không dám nở nụ cười. Ngoài ra, tình trạng mất răng lâu ngày sẽ gây ra tiêu xương, khiến khuôn mặt hốc hác, da nhăn nheo và già nua. Bởi vậy nên cấy ghép all on 4 đã mang lại sự tự tin, nụ cười rạng rỡ hơn cho người sử dụng.

Ngăn chặn nguy cơ tiêu xương

Mất răng lâu ngày nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời sẽ gây ra tình trạng tiêu xương. Cấy ghép Implant all on 4 vào xương hàm sẽ giúp bảo tồn lượng xương còn lại của người mất răng, ngăn chặn nguy cơ tiêu xương hàm.

Khả năng phát âm cải thiện

Người bị mất răng thường xuyên gặp khó khăn trong việc phát âm, gây ra tình trạng nói ngọng hay ngại giao tiếp. Trồng răng toàn hàm Implant all on 4 chắc chắn sẽ phục hồi lại chức năng phát âm cho người bệnh.

Vệ sinh dễ dàng

Sử dụng hàm răng giả Implant all on 4 còn rất thuận tiện trong việc vệ sinh răng miệng. Sau mỗi bữa ăn, chỉ cần bỏ ra 2-3 phút cùng một máy tăm nước nhỏ gọn là hàm răng của bạn đã được vệ sinh sạch sẽ mà không phải mất nhiều thời gian.

Hiện nay, Lạc Việt Intech là nha khoa hàng đầu trong công nghệ cấy ghép Implant all on 4. Sở hữu đội ngũ bác sĩ, chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Implant cùng hệ thống trang thiết bị máy móc, công nghệ độc quyền, hiện đại bậc nhất. Lạc Việt Intech đã chữa trị thành công cho hàng chục nghìn khách hàng mất răng, tiêu xương hàm nhờ phương pháp trồng răng Implant all on 4.