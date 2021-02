Ngành y tế sẵn sàng điều kiện chăm sóc sức khoẻ người dân trong dịp Tết

Tết là thời điểm mọi người được nghỉ ngơi, sum vầy, nhưng với các bác sĩ và nhân viên ngành y, Tết lại là những ngày bận rộn và căng thẳng hơn. Năm nay, do dịch COVID - 19 nên ngoài việc đảm bảo cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, các bệnh viện còn phải tăng cường kiểm soát dịch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra.

Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn chiều 30 Tết.

Là đơn vị thực hiện công tác khám chữa bệnh tuyến đầu của tỉnh, dự kiến sẽ có khoảng 400 bệnh nhân phải đón tết tại bệnh viện, kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021 kéo dài 7 ngày nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, vật tư y tế để phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân. Năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc tăng cường phòng dịch được triển khai quyết liệt hơn, ngăn không để tình trạng lây nhiễm trong bệnh viện. Theo đó, ban giám đốc đã phân công cụ thể cán bộ trực tại các khoa, phòng; chuẩn bị thuốc, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu; bố trí nhân lực trực 24/24 giờ ở tất cả các khoa, ngoài ban trực chính còn có ban trực phụ để tăng cường khi cần thiết. Ở những khoa trọng điểm, như cấp cứu, chấn thương, hồi sức tích cực..., bệnh viện điều động thêm nhân lực là những bác sĩ giỏi ở các khoa khác để tăng cường. Trong những trường hợp khẩn cấp, đông bệnh nhân thì bệnh viện sẽ tăng cường điều động thêm cho phòng cấp cứu để bảo đảm 100% bệnh nhân đều được cấp cứu kịp thời. Bệnh viện cũng đã xây dựng phương án chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trong dịp tết. Bên cạnh đó, để động viên tinh thần người bệnh, bệnh viện sẽ tổ chức ăn miễn phí cho bệnh nhân và tặng quà chúc tết các bệnh nhân điều trị tại viện.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn, Giám đốc bệnh viện Lê Văn Lâm cho biết, bệnh viện đã bố trí lực lượng đầy đủ từ khâu tiếp đón bệnh nhân đến khu vực phòng khám, phòng cấp cứu và các khoa điều trị, bảo đảm tổ chức đón tiếp bệnh nhân chu đáo, chăm sóc ân cần để nhân lên niềm tin, chiến thắng bệnh tật cho bệnh nhân. Bệnh viện đã phân công cán bộ trực Tết, tổ chức thăm hỏi, động viên bệnh nhân, tạo sự yên tâm cho mỗi người bệnh và người thân của họ.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến chiều 30 Tết, trên địa bàn toàn tỉnh còn hơn 3.000 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 37 trường hợp cách ly, theo dõi phòng, chống dịch COVID–19. Tại các cơ sở y tế đã bố trí trực ở cả 4 cấp theo quy định, sẵn sàng phục vụ bệnh nhân 24/24 giờ; chuẩn bị dự phòng thuốc, các phương tiện, trang thiết bị cần thiết; các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng thu dung cấp cứu, điều trị bệnh nhân và hỗ trợ tuyến dưới; siết chặt công tác kiểm soát dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các bệnh viện đều xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên cán bộ nhân viên y tế làm nhiệm vụ trong những ngày tết, những người bệnh còn nằm điều trị tại bệnh viện, nhất là bệnh nhân nặng, người bệnh thuộc diện chính sách, người bệnh nghèo, đồng thời duy trì chế độ trực để giải quyết thủ tục ra viện kịp thời, giúp những bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện về vui tết cùng gia đình.

Dịp Tết Nguyên đán cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất về vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, thời gian qua, các đơn vị đã tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành từ tỉnh đến huyện, xã nhằm kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi và sản phẩm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Để đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản chống dịch có thể xảy ra; bố trí thường trực đường dây nóng; đội cơ động phản ứng nhanh để kịp thời tiếp nhận thông tin và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết để theo dõi, báo cáo ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khu cách ly tập trung thực hiện giám sát, theo dõi và bố trí đội trực lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly… theo đúng các quy định. Bên cạnh đó, trung tâm đã chuẩn bị, dự trữ đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị đảm bảo đáp ứng nhu cầu chống dịch khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, đến thời điểm này ngành y tế tỉnh đã sẵn sàng với các tình huống có thể xảy ra nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong những ngày tết. Cùng với đó, người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân để đón một cái Tết cổ truyền mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.

Tô Hà