Khan hiếm máu trong cấp cứu, điều trị bệnh nhân dịp Tết nguyên đán

Cứ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu lại xảy ra do nhu cầu về máu trong cấp cứu và điều trị rất lớn. Bởi đây cũng là thời điểm số ca tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt... gia tăng. Cùng với đó, thời điểm này nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính cũng mong muốn điều trị ổn định để ra viện, về nhà ăn Tết, trong khi đó, lượng máu thu gom được khó khăn hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Cán bộ, nhân viên, người lao động Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa tham gia hiến máu tình nguyện.

BSCKII Nguyễn Huy Thạch, Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, thời điểm gần Tết nguyên đán, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng máu dự trữ tại trung tâm đã giảm sút lớn do số lượng người hiến máu giảm mạnh, dẫn tới nguy cơ thiếu máu. Hiện, tại trung tâm chỉ còn 800 đơn vị máu, đáp ứng 50% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh. Do đó, việc tiếp tục triển khai các đợt hiến máu tình nguyện vì sức khỏe của cộng đồng là hết sức cần thiết, nhất là trong dịp Tết.

BSCKII Lê Văn Tráng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết, đến sáng sáng 30 tết, bệnh viện còn 427 bệnh nhân điều trị; trung bình mỗi ngày cần 30-40 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu điều trị, cấp cứu tại bệnh viện. Những ngày cuối năm, số người hiến máu giảm mạnh, trong khi đó, nhu cầu của người bệnh không giảm, thậm chí còn tăng hơn do hoạt động điều trị bệnh vẫn diễn ra. Trước thực trạng đó, bệnh viện đã huy động cán bộ nhân viên mà lực lượng nòng cốt là đoàn thanh niên tham gia hiến máu và đa thu được 150 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu; đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch, khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị dịp Tết Nguyên đán.

Hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội của mỗi người. Kỳ nghỉ Tết Tân Sửu cộng thêm ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19 sẽ là mối lo lớn về nhu cầu máu cấp cứu các ca tai nạn chấn thương. Chính vì vậy, mỗi người tham gia hiến máu là góp phần đem đến hy vọng sống bởi “Máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu”.

