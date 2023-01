Để chính sách BHXH, BHYT lan tỏa, “thấm sâu” vào cuộc sống

Trong những năm qua, công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, người lao động đã tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao tặng thẻ BHYT và sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tô Hà

Năm 2022, được dự báo là năm khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ đối với Ngành BHXH, do “ảnh hưởng kép” từ tình hình dịch bệnh, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc cắt giảm lao động làm ảnh hưởng lớn đến việc phát triển người tham gia BHYT bắt buộc tại các đơn vị, doanh nghiệp; đời sống và thu nhập của một bộ phận người dân còn thấp, chưa chủ động tham gia BHYT, dẫn đến tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh sụt giảm. Đây là thách thức lớn tới việc mở rộng độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Để “vực lại” số người dừng tham gia BHYT, ngay từ đầu năm BHXH tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp như: Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành tăng cường các giải pháp, biện pháp phát triển số người tham gia BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chủ động tham gia BHYT; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT; vận động người dân chịu tác động của việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục tham gia BHYT theo các nhóm và hình thức phù hợp, không để thời gian cách quãng ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng chế độ BHYT. Ngày 27-8-2022, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 304/2022/NQ-HĐND về ban hành chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, quý IV năm 2022. Theo đó, ngoài mức hỗ trợ 70% từ ngân sách Trung ương, tỉnh Thanh Hóa bố trí ngân sách hỗ trợ thêm 20% mức kinh phí tham gia BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh chưa tham gia BHYT trong năm 2022 (thời gian thực hiện từ ngày 1-10-2022 đến hết ngày 31-12-2022). Như vậy, trên 70.000 người nhóm thu nhập thấp, khó khăn tại 26 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ mức đóng tham gia BHYT, nguồn kinh phí bổ sung là 2.826.963.000 đồng, nguồn kinh phí được trích từ nguồn chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng và phòng, chống dịch COVID-19) trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022). Nghị quyết đã tác động tích cực đến mục tiêu tăng độ bao phủ BHYT của toàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn dịch COVID-19 vẫn đang khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, mối lo ngại về sức khỏe, tài chính để tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tăng.

Cán bộ Phòng Truyền thông và PTĐT - BHXH tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền trực tiếp đến người dân về lợi ích khi tham gia BHYT. Ảnh: Tô Hà

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã và đang tích cực triển khai sâu rộng chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022” và mang tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão - tiếp thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã nhận được sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hưởng ứng tham gia, như: Hội hành nghề y tư nhân tỉnh đã hỗ trợ 10% kinh phí còn lại của đối tượng cận nghèo với số tiền ủng hộ 600 triệu đồng; tháng 11-2022, tại lễ phát động chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Thanh Hóa, đã trao tặng 270 thẻ BHYT và 14 sổ BHXH, trong đó từ nguồn tài trợ của 6 doanh nghiệp là 54 triệu đồng và từ nguồn đóng góp của cán bộ, viên chức BHXH tỉnh là 18 triệu đồng. Chương trình vẫn đang tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, đến nay đã có thêm 7 đơn vị hỗ trợ với tổng số tiền 145.098.230 đồng. Số tiền hỗ trợ trên sẽ tiếp tục hỗ trợ đến đối tượng cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 861. Mọi nguồn hỗ trợ, đóng góp được gửi về tài khoản chuyên thu BHXH tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tính từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã phát động 2 đợt thi đua, mỗi công chức, viên chức, người lao động BHXH Thanh Hóa hỗ trợ từ 1 ngày lương trở lên để giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 3,3 triệu người tham gia BHYT (chưa tính người tham gia BHYT ở ngoài tỉnh và lực lượng vũ trang đang tại ngũ đóng trên địa bàn tỉnh). Để hoàn thành chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới BHXH tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung khai thác mở rộng các nhóm đối tượng tiềm năng và tích cực tuyên truyền, vận động nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình...

Một mùa xuân mới lại về, nhân dịp này thay mặt cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức BHXH tỉnh Thanh Hóa xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm đã có sự đóng góp ý nghĩa và thiết thực, bằng việc tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bởi đây là các chính sách an sinh xã hội thiết thực và ý nghĩa với mỗi người dân. Thông qua cuốn sổ BHXH, thẻ BHYT được trao tặng ngày hôm nay sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân, tạo sự an tâm, tin tưởng sâu sắc của người dân đối với các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Nguyễn Văn Tám

Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa