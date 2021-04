Các tỉnh, thành phố khẩn trương lập danh sách 10 nhóm ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí

Mới đây khi tiếp và làm việc với bà Rana Flowers - Trưởng Đại diện UNICEF, ông Kidong Park - Trưởng Đại diện WHO, bà Naomi Kitahara - Trưởng Đại diện UNPFA, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ: Chúng tôi đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo tiêm chủng an toàn vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam. Chúng tôi cũng vui mừng thông báo, đến nay trên 50.000 người thuộc đối tượng ưu tiên trong Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 đều được tiêm chủng an toàn. Có một số người có phản ứng nặng sau tiêm, tuy nhiên hệ thống y tế của Việt Nam đã xử lý rất hiệu quả và các trường hợp này đều đã bình phục.