Cả nước ghi nhận 77.000 ca sốt xuất huyết, 30 trường hợp tử vong

Theo Cục Y tế dự phòng, biểu hiện của người mắc bệnh sốt xuất huyết: Thể bệnh nhẹ: • Sốt cao đột ngột 39 - 40 độ C, kéo dài 2 - 7 ngày, khó hạ sốt.• Đau đầu dữ dội ở vùng trán, sau nhãn cầu.• Có thể có nổi mẩn, phát ban. Thể bệnh nặng: Bao gồm các dấu hiệu trên kèm theo một hoặc nhiều dấu hiệu sau:• Dấu hiệu xuất huyết: Chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, vết bầm tím chỗ tiêm, nôn/ói ra máu, đi cầu phân đen (do bị xuất huyết nội tạng).• Đau bụng, buồn nôn, chân tay lạnh, người vật vã, hốt hoảng (hội chứng choáng do xuất huyết nội tạng gây mất máu, tụt huyết áp), nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.