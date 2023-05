Bỏ qua dấu hiệu cảnh báo, không ngờ bị bệnh gan nặng

Bệnh về gan rất nguy hiểm vì chúng tiến triển âm thầm, giai đoạn đầu thường có triệu chứng không rõ ràng nên khiến nhiều người chủ quan, đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn nặng.

Vì sao bệnh về gan thường được phát hiện muộn?

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường, thực phẩm không đảm bảo, thói quen lạm dụng rượu bia, thuốc tây… khiến tỷ lệ người mắc bệnh lý về gan ở nước ta ngày càng tăng. Theo thống kê, Việt Nam có gần 9 triệu người mắc viêm gan B và viêm gan C, khoảng 30% dân số bị gan nhiễm mỡ. Năm 2020, tỉ lệ mắc mới ung thư gan của nước ta là 26.418 ca, cao nhất trong các bệnh ung thư.

Đáng lo ngại là nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh gan thì đã ở giai đoạn nặng. Điển hình như trường hợp anh Trần Nhân Quyết (42 tuổi, Hà Nội). Đầu năm 2021, anh mệt mỏi, chán ăn, thường xuyên táo bón nhưng công việc bận rộn nên chưa đi khám. Cuối năm đó, thấy mắt và da vàng vọt, anh mới vào viện khám thì được chỉ định nhập viện gấp vì tình trạng nguy kịch, men gan cao 2000 U/L, tải lượng virus viêm gan B lên tới 10 mũ 9.

Lý giải nguyên nhân bệnh gan thường được phát hiện muộn, BS Nguyễn Thị Hằng (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh) cho biết: Nhiều bộ phận của cơ thể khi bị tổn thương sẽ biểu hiện qua cơn đau hoặc một số triệu chứng điển hình giúp người bệnh dễ nhận biết. Còn tế bào gan không có dây thần kinh cảm giác nên khi bị tổn thương, nó sẽ không gây cảm giác đau.

Mặt khác, gan là cơ quan duy nhất trong cơ thể có khả năng tự tái tạo. Vì thế, khi mới tổn thương, gan vẫn có thể hoạt động một cách tương đối bình thường. Các triệu chứng lâm sàng khá mờ nhạt như: Mệt mỏi, chán ăn, mề đay, mẩn ngứa… khiến người bệnh chủ quan hoặc nhầm sang bệnh lý khác.

Theo thời gian, bệnh tiến triển âm thầm, đến khi tổn thương gan lan rộng, khả năng tái tạo giảm, tế bào gan bị phá hủy nhiều, biểu hiện ra các triệu chứng rõ ràng như vàng da, vàng mắt, bụng chướng to… thì đã là giai đoạn nặng.

Chủ động bảo vệ gan từ sớm – Đừng để bệnh rồi mới lo chữa

Bác sĩ Hằng cho biết, bệnh lý về gan thường được phát hiện muộn nên điều trị khó khăn và tốn kém nhiều chi phí. Do vậy, thay vì “nước đến chân rồi mới nhảy” – phát hiện bệnh rồi lo lắng tìm cách chữa trị, mỗi người nên chú trọng chăm sóc, bảo vệ lá gan từ sớm giúp phòng ngừa các bệnh lý về gan.

Để giảm thiểu những yếu tố gây hại cho gan, mỗi người cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, hạn chế rượu bia, thực phẩm nhiều dầu mỡ, dùng thuốc tây theo chỉ định… Đồng thời, khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm các bất thường ở gan.

Bên cạnh đó, có thể kết hợp liệu pháp giải độc, tăng cường chức năng gan bằng những thảo dược như: Actiso, Cà gai leo, Diệp hạ châu… hoặc thanh lọc gan từ nước ép các loại rau, trái quen thuộc như: Cam, chanh, táo, cần tây… Sử dụng nguyên liệu thiên nhiên lành tính nên các phương pháp này khá an toàn, tuy nhiên nhược điểm là tốn nhiều thời gian để đun, sắc hoặc ép nước uống hàng ngày.

Đinh Thùy