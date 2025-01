Xung đột Ukraine đang định hình lại trật tự toàn cầu

Cuộc khủng hoảng mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ trong ngắn hạn, nhưng có nguy cơ cắt đứt quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong dài hạn, theo Andrey Sushentsov, Giám đốc Viện nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO).

Kỷ nguyên của “sự đoàn kết Đại Tây Dương” đã kết thúc, Nga đã trở thành chất xúc tác chính cho sự xói mòn này. Hoa Kỳ nổi lên như là bên hưởng lợi chính từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Quan hệ giữa Nga và Tây Âu bị phá vỡ, cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hoại và EU đã phải trả quá nhiều cho Washington để có các nguồn cung năng lượng và quân sự. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ nhận được lợi ích hạn chế từ các mối quan hệ: mối quan hệ với Moscow sẽ vẫn xa cách và các công cụ gây áp lực lên các đồng minh NATO châu Âu sẽ yếu đi.

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và những “người bạn” châu Âu từ lâu đã được coi là “dự án xuyên Đại Tây Dương”, dựa trên tầm nhìn chung về an ninh và các giá trị chung. Nhưng sự trỗi dậy của Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Donald Trump đã phơi bày những rạn nứt trong cấu trúc này. Chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2024 của ông đã được Thủ tướng Hungary Viktor Orban chào đón nồng nhiệt, người dự đoán những lợi ích kinh tế cho đất nước mình. Ngược lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ lo ngại và thúc giục các đối tác EU hợp nhất chống lại sự khó lường trong chính sách đối ngoại của Donald Trump, kêu gọi một Tây Âu thống nhất và có chủ quyền hơn.

Những hành động của Donald Trump, chẳng hạn như đề xuất sáp nhập Greenland, một phần của đồng minh NATO là Đan Mạch, hoặc lời đe dọa rút Hoa Kỳ khỏi khối nếu các nước châu Âu không tăng đóng góp tài chính, không chỉ là những hành động lập dị. Những tuyên bố này đại diện cho sự thay đổi chiến lược truyền thống của Hoa Kỳ là hành động hợp tác với các đồng minh, đưa ra khuôn khổ hợp tác trong đó lòng trung thành với Washington đi kèm với lợi ích chung cho tất cả các bên.

Rõ ràng Hoa Kỳ hiện ưu tiên lợi ích quốc gia của mình hơn các mục tiêu chung của cộng đồng Euro-Đại Tây Dương.

Trong nhiều thập kỷ, phương Tây theo đuổi ý tưởng mở rộng, trong đó dự án xuyên Đại Tây Dương tìm cách thu hút nhiều quốc gia hơn thông qua hội nhập kinh tế và truyền bá các giá trị dân chủ tự do hoặc liên minh quân sự. Mục tiêu là thể hiện mức sống cao, sự vĩ đại về mặt ý thức hệ và ưu thế về công nghệ so với phần còn lại của thế giới, dần dần đưa họ vào trật tự phương Tây. “Lằn ranh đỏ” của Nga và nỗ lực thúc đẩy trật tự thế giới đa cực - bắt nguồn từ sự hợp tác với các quốc gia “đa số thế giới” - đã hạn chế đáng kể ý tưởng này. Một cuộc đụng độ trở nên không thể tránh khỏi: sự ủng hộ của phương Tây đối với các lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc ở Kiev nhằm mục đích nhanh chóng đưa Ukraine vào các cấu trúc Euro-Atlantic. Tuy nhiên, Moscow coi đây là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của mình.

Quan điểm của Donald Trump đã củng cố tâm lý “mỗi quốc gia vì chính mình” trong các nhà lãnh đạo châu Âu, thúc đẩy họ hướng tới lợi ích quốc gia. Các lực lượng chính trị ở Đức, Ý và Hungary ngày càng đặt câu hỏi về sự ủng hộ vô điều kiện đối với các chính sách của Washington. Người Tây Âu đang trở nên kém nhiệt tình hơn với viện trợ quân sự cho Kiev, trong khi các nhân vật chủ chốt của EU đang tính toán cách đảm bảo an ninh và ổn định kinh tế của chính họ. Mặc dù xu hướng này vẫn chưa trở thành xu hướng chính trong giới tinh hoa phương Tây, nhưng ngày càng có nhiều tiếng nói đổ lỗi cho phương Tây làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng Ukraine và ủng hộ việc xích lại gần hơn với Nga.

Kỷ nguyên “đoàn kết Đại Tây Dương” thống nhất chắc chắn đã kết thúc và Moscow đã đóng vai trò quan trọng trong sự chuyển đổi này.

Trong khi đó, chính Kiev đã từ chối đàm phán với Nga và bác bỏ công thức giải quyết được thảo luận trong các cuộc đàm phán ở Istanbul. Sự sống còn chính trị của Tổng thống Ukraine Zelensky phụ thuộc vào việc tiếp tục chiến tranh, bất kể nó gây ra tổn thất gì cho Ukraine.

Bế tắc này, cùng với những lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ từ cuộc xung đột, khiến cho một giải pháp có ý nghĩa khó có thể đạt được trong tương lai gần.

Gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine nằm ở sự va chạm của hai dự án địa chính trị lớn: sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương đồng nhất cứng nhắc của phương Tây và tầm nhìn của Nga về một thế giới đa cực bao gồm sự đa dạng tự nhiên của các bản sắc dân tộc. Ukraine, đặc biệt sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014, đã trở thành chiến trường trung tâm cho cuộc cạnh tranh này, một bài kiểm tra xem hệ thống nào bền vững và thích ứng hơn, tầm nhìn nào hiểu rõ hơn về thực tế toàn cầu và đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất trong một thế giới ngày càng phức tạp và đa dạng. Những câu hỏi này vẫn chưa được giải quyết.

Ukraine đã trở thành một công cụ chủ chốt và một mắt xích yếu trong chiến lược của Hoa Kỳ. Nỗ lực của Washington nhằm sử dụng Kiev làm đòn bẩy chống lại Moscow đã phải đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ từ Nga và sự chia rẽ ngày càng tăng trong liên minh xuyên Đại Tây Dương. Kết quả có thể dẫn đến sự chuyển đổi rộng lớn hơn trong quan hệ quốc tế, với sự chuyển dịch sang một trật tự thế giới đa trung tâm và việc xem xét lại vai trò của Hoa Kỳ ở châu Âu.

