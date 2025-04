Xuất phát chặng 5 Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2025

Sáng 8/4, tại khu vực tượng đài Lê Lợi (TP Thanh Hóa), các VĐV bước vào chặng đua thứ 5 (Thanh Hóa - Nghệ An) Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 37 năm 2025 với chủ đề “Non sông liền một dải” HTV - Tôn Đông Á.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự phát lệnh xuất phát chặng 5 (TP Thanh Hóa - TP Vinh).

Dự lễ xuất phát có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Thanh Hóa và đông đảo khán giả, Nhân dân TP Thanh Hóa.

Sau khi kết thúc chặng thi đấu thứ 4 từ Hà Nội đến Thanh Hóa vào trưa 7/4, 105 VĐV đến từ 15 CLB xe đạp trên cả nước và các VĐV nước ngoài tham gia thi đấu đã có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chặng thi đấu thứ 5 từ TP Thanh Hóa đi TP Vinh (Nghệ An) với lộ trình 139 km.

Các tay đua xuất phát chặng 5 từ TP Thanh Hóa đi TP Vinh (Nghệ An) với cự ly 139 km.

Đoàn đua xuất phát tại trước khuôn viên Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, TP Thanh Hóa, đi theo đường Trần Phú, Quang Trung, đi Quốc lộ 1A, qua cầu Ghép, thị xã Nghi Sơn, đi vào địa phận tỉnh Nghệ An và về đích tại cổng Quảng trường Hồ Chí Minh, đường Trường Thi và ngã ba An Dương Vương, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các VĐV tiếp tục tranh giải chặng 5, đua tranh các danh hiệu áo vàng, áo trắng, áo xanh, áo cam và đồng đội sau 5 chặng. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải sprint (giải thưởng dọc đường) cho các VĐV về nhất, nhì, ba tại sprint 1 TP Thanh Hóa - thị xã Nghi Sơn (47,5km) và sprint 2 Diễn Châu - TP Vinh (92 km).

Các tay đua chinh phục chặng 5 di chuyển trên đường Trần Phú (TP Thanh Hóa).

Tại chặng 4 (Hà Nội - TP Thanh Hóa) kết thúc vào trưa 7/4, tay đua Nguyễn Anh Huy (đội Pelio Kenda Đồng Nai) xuất sắc cán đích đầu tiên, đồng thời vươn lên giành chiếc áo cam từ tay Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) và soán luôn chiếc áo trắng từ tay Đặng Văn Pháp (620 Châu Thới Vĩnh Long). Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) bảo vệ thành công áo vàng, trong khi Nick Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) vẫn giữ chắc áo xanh dành cho tay đua nước rút xuất sắc nhất.

Tay đua Ngô Minh Quân của đội tuyển xe đạp Thanh Hóa trước giờ xuất phát.

Đội tuyển xe đạp có 7 VĐV tham gia giải đua. Về kết quả cá nhân, VĐV Ngô Minh Quân có thành tích tốt nhất với vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp sau 4 chặng với thành tích 4 giờ 25 phút 48 giây. Nam tay đua này đã xếp thứ 3 tại chặng 4 (Hà Nội - TP Thanh Hóa), xếp thứ 2 tại sprint 2 chặng 4. Sau 4 chặng, Ngô Minh Quân đang xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng áo xanh (tay đua có thành tích về nước rút tốt nhất).

Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 37 năm 2025 với chủ đề “Non sông liền một dải” HTV - Tôn Đông Á là sự kiện chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 139 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5. Giải đua năm nay có 105 VĐV đến từ 15 CLB xe đạp trên cả nước và các VĐV nước ngoài tham gia thi đấu. Với 25 chặng đua có tổng chiều dài 3.059 km, giải đua bắt đầu tại Tuyên Quang và kết thúc tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) vào trưa ngày 30/4/2025.