Xử phạt Công ty cổ phần ASIA LIFE hơn 224 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 4.000 sản phẩm

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần ASIA LIFE (đơn vị sản xuất kẹo rau củ Kera cho Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt) hơn 224 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy hơn 4.000 sản phẩm.

Trụ sở Công ty cổ phần ASIA LIFE. (Ảnh: CTV)

Chiều 10/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần ASIA LIFE, có địa chỉ 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột hơn 224 triệu đồng. Ngoài ra, còn buộc công ty này tiêu hủy hơn 4.000 sản phẩm.

Theo quyết định xử phạt của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Công ty cổ phần ASIA LIFE đã có hành vi thực hiện không đầy đủ về theo dõi nhiệt độ, độ ẩm đối với nguyên liệu, sản phẩm tại khu vực chứa đựng, kho bảo quản.

Công ty cổ phần ASIA LIFE sản xuất thực phẩm thuộc đối tượng bắt buộc thiết lập và áp dụng hệ thống phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) đã có thiết lập nhưng không áp dụng đầy đủ trong thực tế. Công ty sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

Ngoài ra, công ty này còn buôn bán, lưu thông sản phẩm thực phẩm thêm chất phụ gia so với tiêu chuẩn đã công bố. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 67,5 triệu đồng.

Với các hành vi trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định xử phạt Công ty cổ phần ASIA LIFE hơn 224 triệu đồng. Công ty này cũng bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất thực phẩm trong thời gian hai tháng.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk buộc thu hồi và tiêu hủy 4.080 sản phẩm “thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES” (kẹo rau củ Kera) do không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

Trước đó, ngày 7/3, thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Công ty cổ phần ASIA LIFE.

Nội dung kiểm tra gồm hồ sơ pháp lý; điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị của công ty; quy trình sản xuất thực phẩm; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hồ sơ công bố đối với bao bì chứa đựng thực phẩm,...

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy một mẫu thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (kẹo rau củ Kera) định lượng 96g/hộp, sản xuất tại công ty và gửi mẫu thực phẩm đến Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 3/4 Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với năm bị can để điều tra về các hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng”.

Những bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Phong, sinh ngày 14/11/1986, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASIA LIFE, địa chỉ thường trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

Lê Tuấn Linh, sinh ngày 19/2/1989, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt , địa chỉ thường trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chính Minh;

Lê Thành Công, sinh ngày 6/6/1989, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt;

Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, sinh ngày 10/12/1998, trú tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt, quê ở Nghệ An;

Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng “Du Mục”, sinh ngày 3/8/1995, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt, quê ở Vĩnh Phúc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu phạm tội sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại Điều 193 và Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Theo Báo Nhân Dân