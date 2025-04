Xử lý trên 1.500 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn

Chỉ tính từ ngày 1/3/2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử lý 5.762 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 39,3 tỷ đồng. Trong đó, có 1.531 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phạt tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Để có kết quả trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an cấp xã thường xuyên thay đổi phương thức tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn với tinh thần “không có vùng cấm, không ngoại lệ”.

Quốc Hương