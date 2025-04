Công an Thanh Hóa lập chiến công xuất sắc nhanh chóng bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 18/4/2025, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc khi bắt giữ thành công Bùi Đình Khánh - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, từng gây ra vụ nổ súng khiến đồng chí Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đối tượng Bùi Đình Khánh lúc bị bắt.

Đây không chỉ là kết quả của tinh thần mưu trí, dũng cảm, mà còn thể hiện rõ hiệu quả phối hợp nghiệp vụ giữa các đơn vị công an trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy - một trong những loại tội phạm nguy hiểm nhất hiện nay.

Bùi Đình Khánh là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh. Với quá khứ từng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, Khánh được xác định là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có xu hướng sử dụng vũ khí nóng khi bị truy bắt.

Ngày 16/4/2025, trong quá trình phá án, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai truy bắt các đối tượng tại địa bàn Đông Triều. Tuy nhiên, các đối tượng đã manh động nổ súng chống trả lực lượng chức năng, khiến đồng chí Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, Khánh bỏ trốn khỏi hiện trường, liên tục di chuyển, ẩn náu nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Bùi Đình Khánh; chỉ đạo công an các địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác truy lùng.

Nhận được chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng trinh sát bám nắm địa bàn. Qua quá trình xác minh, sàng lọc thông tin từ cơ sở, lực lượng trinh sát phát hiện một đối tượng có đặc điểm giống Bùi Đình Khánh đang lẩn trốn tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, một kế hoạch vây bắt được triển khai khẩn trương, khoa học và kín kẽ. Tổ công tác đã bắt giữ thành công Bùi Đình Khánh khi đối tượng đang chuẩn bị di chuyển khỏi nơi ẩn náu. Quá trình bắt giữ được tiến hành nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra thương vong hay ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Việc nhanh chóng phát hiện và bắt giữ Khánh là minh chứng rõ nét cho năng lực nghiệp vụ, tinh thần cảnh giác cao độ và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thanh Hóa. Đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chiến công của Công an tỉnh Thanh Hóa không chỉ góp phần trấn an dư luận, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào lực lượng Công an Nhân dân, mà còn là hành động tri ân đầy ý nghĩa đối với sự hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Đăng Khải.

Tội phạm ma túy hiện nay ngày càng manh động, liều lĩnh, không ngần ngại sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng. Vụ việc liên quan đến Bùi Đình Khánh một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm và tính chất phức tạp của loại tội phạm này.

Để đối phó hiệu quả, lực lượng công an cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, phát hiện và trấn áp tội phạm. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương, đơn vị chuyên môn; mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy xuyên biên giới. Đồng thời, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm ma túy để tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng Đại Lộc