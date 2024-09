Xu hướng xây nhà trọn gói trong thời đại mới: Nhanh chóng - Tiết kiệm - Đảm bảo

Trong thời đại bận rộn của nhịp sống hiện nay, việc xây dựng một ngôi nhà/công trình từ thô sơ đến hoàn thiện không đơn giản. Bởi nếu không có kinh nghiệm, hiểu biết sâu thì việc giám sát, tính toán vật liệu, chi phí, công đoạn sẽ mất thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Để giải quyết những thách thức này, xu hướng xây nhà trọn gói đã trở thành lựa chọn tối ưu - và đây cũng là dịch vụ nổi bật tại Đức Thảo Construction được nhiều khách hàng lựa chọn!

Đức Thảo Construction - Xây nhà trọn gói từ A đến Z.

Ngày càng nhiều gia chủ lựa chọn dịch vụ xây nhà trọn gói

Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại ngày càng gia tăng, việc xây dựng nhà ở trở thành một nhiệm vụ phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. Nhiều gia đình hiện nay không thể theo dõi trực tiếp từng công đoạn của công trình do công việc bận rộn và thiếu thời gian. Thêm vào đó, việc lựa chọn đội thợ, tìm kiếm vật liệu xây dựng chất lượng và giám sát công trình đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng, điều này không phải ai cũng có thể đáp ứng.

Một trong những thách thức lớn đối với các chủ đầu tư là sự biến động không ngừng của giá vật liệu xây dựng. Ví dụ, trong 6 tháng đầu năm 2021, giá sắt thép trong nước đã tăng từ 40% đến 50%, dẫn đến việc chi phí xây dựng đội lên đáng kể. Sự biến động này đã khiến nhiều nhà thầu gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận, thậm chí có những trường hợp phải dừng thi công do không thể chịu nổi chi phí gia tăng.

Bên cạnh đó, việc quản lý và điều phối nhiều đơn vị khác nhau cho từng công đoạn của công trình như đổ móng, xây trát, hoàn thiện hệ thống điện nước có thể dẫn đến sự không đồng bộ và phát sinh chi phí không mong muốn. Những yếu tố này khiến nhiều gia đình lo lắng và gặp khó khăn trong việc chọn lựa đơn vị xây dựng uy tín và chất lượng.

Đối diện với những vấn đề trên, dịch vụ xây nhà trọn gói là một giải pháp tối ưu. Dịch vụ này cung cấp một phương án toàn diện, từ khảo sát, thiết kế, tìm kiếm nhân công và vật liệu, cho đến thi công và hoàn thiện công trình:

* Tiết kiệm thời gian và công sức: Chỉ làm việc với một nhà thầu duy nhất, giảm thiểu việc phối hợp và quản lý nhiều đơn vị.

* Kiểm soát chi phí hiệu quả: Tránh phát sinh không mong muốn từ biến động giá vật liệu và sai lệch giữa thiết kế và thi công; chính sách giá minh bạch.

* Đảm bảo tiến độ thi công: Tiến độ nhanh hơn nhờ quản lý toàn bộ công trình bởi một nhà thầu duy nhất, giảm thời gian xây dựng.

* Chất lượng và bảo hành: Chính sách bảo hành rõ ràng và minh bạch, đảm bảo chất lượng công trình và xử lý vấn đề phát sinh sau bàn giao.

Lễ khởi công công trình Long Thành Đồng Nai bởi Đức Thảo Construction

Lợi ích khi chọn Đức Thảo Construction cho dự án xây nhà trọn gói

Khi lựa chọn Đức Thảo Construction cho dự án xây nhà trọn gói, khách hàng sẽ được hưởng nhiều lợi ích vượt trội, nhờ vào uy tín, chất lượng và dịch vụ hoàn hảo mà công ty mang lại.

Uy tín và Chất lượng

Đức Thảo Construction đã xây dựng một danh tiếng vững chắc trong ngành xây dựng với hơn 15 năm kinh nghiệm, hoàn thiện 500 dự án xây dựng lớn nhỏ trên toàn quốc. Chất lượng công trình của Đức Thảo luôn đạt tiêu chuẩn cao nhờ vào việc sử dụng nguyên vật liệu chính hãng và công nghệ thi công tiên tiến. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về độ bền và độ an toàn của các công trình do công ty thực hiện. Công ty cũng thường xuyên được giới thiệu trong các sự kiện ngành xây dựng và báo chí chuyên ngành, củng cố thêm danh tiếng và sự tin cậy của mình. Đối với công trình về phần kết cấu đức thảo đang bảo hành 15 năm về phần chống thấm 4 năm và về phần hoàn thiện là 2 năm đầu 1 đổi 1 nếu lỗi do nhà sản xuất.

Kinh nghiệm và Chuyên môn

Đức Thảo Construction tự hào với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và công nhân viên có tay nghề cao, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm dày dạn. Đội ngũ này đã thực hiện thành công nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị, biệt thự cao cấp, và các công trình nhà ở dân dụng.

Chính sách giá minh bạch

Công ty cam kết cung cấp báo giá chi tiết và minh bạch, không phát sinh thêm chi phí không rõ ràng. Với chính sách giá cố định và website cho phép tính mức giá dự kiến công khai, khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và dự đoán tổng chi phí cho toàn bộ dự án. Đức Thảo Construction cung cấp mức giá cạnh tranh so với thị trường, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình.

Tiến độ thi công đảm bảo

Đức Thảo Construction có quy trình quản lý dự án hiệu quả, giúp đảm bảo tiến độ thi công đúng theo hợp đồng. Công ty sử dụng phần mềm quản lý dự án và công nghệ giám sát hiện đại để theo dõi tiến độ công trình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Theo khảo sát, 95% khách hàng hài lòng với công trình của họ bởi hoàn thành đúng hạn và đúng chất lượng như cam kết.

Bảo hành và Hậu mãi

Công ty cung cấp dịch vụ bảo hành rõ ràng và toàn diện. Thời gian bảo hành công trình về phần kết cấu đức thảo đang bảo hành 15 năm về phần chống thấm 4 năm và về phần hoàn thiện là 2 năm đầu 1 đổi 1 nếu lỗi do nhà sản xuất .

Đức Thảo Construction có đội ngũ kỹ thuật viên sẵn sàng hỗ trợ và khắc phục các sự cố về chất lượng công trình sau khi bàn giao, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Nhờ vào những lợi ích và sự cam kết mạnh mẽ về chất lượng, tiến độ và dịch vụ hậu mãi, Đức Thảo Construction là sự lựa chọn đáng tin cậy cho các dự án xây nhà trọn gói.

Đức Thảo Construction chuyên dịch vụ xây nhà trọn gói tại các tỉnh

Giải thưởng nổi bật minh chứng uy tín thương hiệu

Đức Thảo Construction đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ngành xây dựng qua việc nhận được nhiều giải thưởng uy tín, chứng minh cho sự chất lượng và uy tín của công ty. Dưới đây là các giải thưởng nổi bật mà công ty đã đạt được:

- Chứng nhận Thương Hiệu Xuất Sắc Nhất Châu Á 2023, do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á trao tặng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển. Giải thưởng này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố uy tín của công ty trong ngành xây dựng.

- Đức Thảo Construction còn tự hào nhận Huy chương Vàng FPDV Tốt Nhất Cho Người Tiêu Dùng 2024, thể hiện cam kết vững chắc đối với việc phục vụ khách hàng với chất lượng và sự tận tâm hàng đầu. Giải thưởng này phản ánh sự ưu tiên hàng đầu là lợi ích của người tiêu dùng.

- Liên tục được vinh danh trong Top 10 Thương Hiệu Nổi Tiếng Việt Nam và Top 10 Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam, chứng tỏ sự tiên phong và đáng tin cậy của Đức Thảo Construction trong ngành xây dựng.

Công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong ngành.

Đức Thảo Construction: Kiến trúc vững bền - Dồi dào vượng khí

Đức Thảo Construction hiểu rằng mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là nguồn năng lượng ảnh hưởng đến cuộc sống và sự thành công của gia chủ. Khi lựa chọn Đức Thảo, khách hàng không chỉ nhận được một ngôi nhà đẹp và bền vững mà còn được hưởng sự hòa hợp phong thủy, giúp thu hút tài lộc và vượng khí.

Đức Thảo Construction sẵn sàng tư vấn phong thủy toàn diện trong quá trình lên quy trình xây nhà trọn gói, từ việc lựa chọn hướng nhà, màu sắc sơn, hướng cửa sổ, vị trí cột đến bố trí nội thất và sân vườn, đảm bảo rằng mỗi yếu tố trong thiết kế đều được cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm tối ưu hóa năng lượng tích cực và giảm thiểu những yếu tố không mong muốn. Đức Thảo Construction sử dụng các kỹ thuật xây dựng tiên tiến và vật liệu chất lượng cao, nhằm đảm bảo rằng công trình không chỉ bền vững mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho dòng năng lượng phong thủy lưu thông.

Đức Thảo Construction tự hào là đối tác tin cậy trong việc xây dựng không gian sống hoàn hảo, kết hợp giữa chất lượng công trình và yếu tố phong thủy. Hãy để Đức Thảo Construction đồng hành cùng bạn trong hành trình xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình.

Liên hệ ngay hotline 0909 77 2222 để được tư vấn!

TH