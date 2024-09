Đơn vị thi công vách ngăn vệ sinh uy tín tại Thanh Hóa

Bạn đang có nhu cầu thi công, lắp đặt vách ngăn vệ sinh cho gia đình, công trình xây dựng với số lượng lớn? Tùy vào nhu cầu, điều kiện tài chính của từng khách hàng, Công ty TNHH Nội Thất Vách Ngăn Thiên Gia Phú sẽ t ư vấn đến bạn giải pháp phù hợp.

Công ty TNHH Nội thất Thiên Gia Phú – Đơn vị thi công vách ngăn vệ sinh uy tín số 1 Thanh Hóa

Công ty TNHH Nội thất Thiên Gia Phú là đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực thi công, lắp đặt và cung cấp các sản phẩm nội thất văn phòng, vách ngăn nhà vệ sinh TOP 1 Việt Nam.

Công ty có chi nhánh trải dài khắp các tỉnh thành trong nước và cả nước ngoài. Các sản phẩm chính mà Thiên Gia Phú cung cấp vật tư, nhân công thi công, lắp đặt bao gồm:

- Vách ngăn di động

- Sàn nâng kỹ thuật

- Cửa nhôm xingfa

- Cửa nhựa lõi thép cho tòa nhà, khách sạn, văn phòng, căn hộ, nhà hàng, khách sạn, và các hộ gia đình...

- Vách ngăn văn phòng

- Vách ngăn vệ sinh

- Vách ngăn nhôm kính

- Vách kính cường lực

Thiên Gia Phú là đơn vị thi công vách ngăn vệ sinh nổi tiếng tại Thanh Hoá

Ngoài ra, Thiên Gia Phú còn hoạt động trong mảng mua bán gỗ lim, mua bán gỗ gõ nhập khẩu cho nhiều công ty lớn nhỏ trên khắp cả nước, các bệnh viện, trường học, khách sạn... được khách hàng tin tưởng, đánh giá rất cao.

Trong quá trình hình thành và phát triển, với mục tiêu xây dựng uy tín, phát triển bền vững dựa trên sự hài lòng của khách hàng, Thiên Gia Phú luôn nỗ lực miệt mài nhằm cung cấp sản phẩm chất lượng cao với dịch vụ tốt nhất.

Giới thiệu chung về Vách ngăn vệ sinh Compact HPL

Vách ngăn vệ sinh Compact HPL là loại vách ngăn được chế tạo từ vật liệu Compact HPL. HPL là tên viết tắt của cụm từ “High Pressure Laminate”.

Tấm Compact HPL được chế tạo từ nhựa Phenolic nén ép chồng nhiều lớp giấy kraft lên nhau sau khi nhúng keo ở điều kiện áp suất lớn ước tính khoảng 1430 PSI và nhiệt độ tới 150 độ C.

Từ đó cho ra thành phẩm có độ bền lâu dài lên 15-50 năm, cứng cáp, ít bị trầy xước, khả năng chống thấm nước, chống được vi khuẩn bám vào, chịu được sự bào mòn của hóa chất và có thể lau chùi rất dễ dàng.

Những lý do nên sử dụng vách ngăn vệ sinh do Thiên Gia Phú thi công, lắp đặt

Không phải ngẫu nhiên mà Công ty TNHH Nội thất Thiên Gia Phú trở thành Đơn vị thi công vách ngăn vệ sinh uy tín số 1 tại Thanh Hóa. Sau đây là những điểm cộng mà người dùng nhận được khi sử dụng Vách ngăn vệ sinh Compact HPL của Thiên Gia Phú:

+ Chất lượng hàng đầu

Vách ngăn vệ sinh Compact HPL của Thiên Gia Phú có ưu điểm vượt trội, đó là khả năng chống cháy an toàn, chịu nước 100% và chịu được ăn mòn hoá học cao, dễ chùi rửa.

Độ dày tiêu chuẩn của loại vách ngăn này là 12mm hoặc 18mm. Mỗi tấm Compact có thể ngâm trong nước nhiều giờ liền mà không ngấm, không thấm nước nhờ chất liệu tốt, độ dày chuẩn. Bề mặt Vách ngăn vệ sinh Compact HPL còn được phủ một lớp melamine resingiúp dễ lau chùi, chống bám bẩn, chống ăn mòn hóa học.

+ Phụ kiện chuẩn đi kèm

Ngoài tấm vách ngăn đạt chuẩn, Vách ngăn vệ sinh Compact HPL của Thiên Gia Phú còn có bộ khung nhôm và phụ kiện inox xịn sòđi kèm.

Trước khi lắp đặt vách ngăn cố định vào mặt tường nhà và sàn, yêu cầu phải có khung nhôm chuẩn, chắc chắn để định hình, kèm theo các phụ kiện chân vách, bản lề,... để liên kết chúng lại với nhau, đảm bảo vách ngăn sử dụng dễ dàng, tiện lợi.

Vách ngăn vệ sinh do Thiên Gia Phú lắp đặt có bộ phụ kiện chuẩn đi kèm

+ Ứng dụng rất nhiều trong đời sống

Tấm Compact HPL được dùng để làm vách ngăn trong nhà vệ sinh, trường học, bệnh viện, tòanhà, cao ốc, nhà tắm công cộng, trường học, bệnh viện, resort, khu nghỉ dưỡng, khu ăn uống, khách sạn, khu cà phê....

Ngoài ra, nhờ tính thẩm mỹ, mẫu mã đa dạng, độbền cao, Tấm Compact HPL còn có thể ứng dụng để trang trí nội thất trong nhà, đóng tủ, bàn ghế, dán ốp tường, làm sàn nhà thay thế cho sàn gỗ hoặc gạch men.

+ Giá cả hợp lý

So với chất lượng của sản phẩm, tấm compact HPL được đánh giá có mức giá rẻ so với các sản phẩm khác cùng mục đích sử dụng. Do đó, vách ngăn compact hpl dần chiếm ưu thế, được đa số khách hàng tin tưởng lựa chọn.

