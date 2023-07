Loa Sub Gladen đạt giải nhất Best Of Sound EMMA Vietnam 2023

Sự kiện thi đấu âm thanh xe hơi EMMA Vietnam 2023 khép lại sau khi tìm ra được chủ nhân của các chiếc cúp. Có thể nói với số lượng xe đăng ký tham gia tại 21 phân khúc là có số lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hàng ngàn khán giả. Con số này thể hiện được sự phát triển cũng như niềm đam mê trong lĩnh vực âm thanh xe hơi tại Việt Nam.

EMMA Vietnam 2023 diễn ra vô cùng gay cấn và hấp dẫn.

PROAUTO.VN - Vô địch Best Of Sound tại EMMA Vietnam 2023

Tại EMMA Vietnam 2023, giải thưởng Best of Sound là giải thưởng danh giá mà nhiều thí sinh đều mong muốn đạt được. Chiếc Vinfax Lux A đại diện cho PROAUTO.VN tại phân khúc này đã xuất sắc vượt qua 30 đối thủ giành chiếc cúp vô địch.

PROAUTO.VN - Vô địch Best of Sound 2023.

Chuyên gia âm thanh xe hơi người nước ngoài với hơn 10 năm kinh nghiệm, Evgeniy Ushkanov - Giám đốc Kỹ thuật tại PROAUTO.VN đã tạo nên thành công của hệ thống âm thanh nhờ vào kỹ năng căn chỉnh. Chiến thắng đầy sự thuyết phục với hệ thống cấu hình âm thanh đặt tiêu chuẩn EMMA lên hàng đầu, sử dụng các thương hiệu nổi tiếng đến từ châu Âu.

Thành công của EMMA Vietnam 2023.

Loa Sub Gladen - Thương hiệu âm thanh đến từ châu Âu đạt Best of Sound 2023

Ở hạng mục Best of Sound, chiếc Vinfast Lux A mang thiết kế cấu hình âm thanh với sự kết hợp hoàn hảo từ các thương hiệu âm thanh xe hơi hàng đầu thế giới. Bộ loa series 7 và loa Midrange series 5 của Micro-Precision, bộ amply Pro 1/10, Pro 2/10, Pro 4/10 và DSP Aero Space 8 to 12 của Mosconi.

Sự kết hợp cùng cặp loa sub hơi của SQX 10 từ thương hiệu âm thanh nổi tiếng Gladen tạo nên chất lượng âm thanh đỉnh cao. Với hơn 20 năm kinh nghiệm và niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, nhà sáng lập Henning Gladen đã nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm âm thanh, được vinh danh nhiều lần trong các cuộc thi đấu lớn bởi Hiệp hội Âm Thanh EMMA Châu Âu tổ chức.

Cấu hình âm thanh xe hơi Best of Sound tại EMMA Vietnam 2023.

Thương hiệu âm thanh xe hơi GLADEN được sản xuất từ công nghệ chế tạo hàng đầu tại Đức, áp dụng công nghệ vượt trội. Tất cả các sản phẩm từ nhà Gladen đều mang mục tiêu chính là tạo ra âm thanh chất lượng, tương thích để nâng cấp cấu hình hệ thống âm thanh cho rất nhiều dòng xe từ phổ thông đến hạng sang. Subwoofer RSX 10 với kích thước nhỏ gọn 10 inch mang đến nguồn âm thanh siêu trầm đạt công suất cực mạnh.

PROAUTO.VN - TRUNG TÂM NÂNG CẤP CẤU HÌNH ÂM THANH XE HƠI CHUYÊN NGHIỆP

Tại Việt Nam, PROAUTO.VN được đánh giá là một trong những trung tâm uy tín trong lĩnh vực nâng cấp âm thanh xe hơi. Có đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, chuyên gia âm thanh người nước ngoài, luôn học hỏi và trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề.

PROAUTO.VN tạo dựng không gian thoải mái cho khách hàng tham quan và cảm nhận trực tiếp trong phòng demo âm thanh, được trải nghiệm sản phẩm trước và sau khi nâng cấp.

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp tại PROAUTO.VN

PROAUTO.VN là trung tâm phân phối các sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu nổi tiếng nước ngoài:

- Vật liệu cách âm chống ồn ô tô SIP - Made in Russia

- Vật liệu cách âm chống ồn ô tô STP - Made in Russia

- Phủ Ceramic Diamond Shield - Made in USA

- Phim PPF bảo vệ xe hơi ASWF - Made in USA

- Phim cách nhiệt: ASWF, 3M, Cool N Lite

- Màn hình ô tô thông minh: Zestech, Gotech, Bravigo, Kovar

- Độ đèn ô tô: Aozoom, GTR…

- Bọc ghế da ô tô

- Độ ghế limousine sang trọng và đẳng cấp

