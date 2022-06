Kinh nghiệm chăm sóc xe hơi mùa hè nắng nóng

Nhiệt độ quá cao có thể ảnh hưởng đến các hệ thống quan trọng nhất của ô tô. Chăm sóc, bảo vệ thế nào cho xế hộp luôn trong trạng thái tốt nhất là điều ai cũng quan tâm.

Chăm sóc lốp xe

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, bạn nên thường xuyên kiểm tra lốp xe, đánh giá chất lượng lốp thông qua các dấu hiệu bất thường trên hoa lốp, hông lốp, rãnh lốp hay chân van. Nếu nhận thấy lốp xe có hiện tượng nứt nẻ, phù hoặc xì lỗ mọt thì hãy tiến hành thay thế sớm nhất có thể.

Ngoài ra, cần chú ý đến áp suất lốp để tránh việc điều khiển xe trên mặt đường nóng với bộ lốp non hơi. Điều này tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Vận hành xe trong điều kiện lốp non sẽ khiến lốp mòn không đều, tiêu hao nhiên liệu lớn và ảnh hưởng đến hệ thống treo và hệ thống lái. Do vậy, hãy lưu tâm và duy trì áp suất lốp theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, bạn nên thường xuyên kiểm tra lốp xe

Vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa

Điều hòa là bộ phận có tần suất hoạt động lớn thứ 2 (sa động cơ) trong mùa nắng nóng. Do vậy, trước khi bước sang mùa hè, bạn nên dành thời gian kiểm tra và vệ sinh hệ thống điều hòa. Trong điều kiện thời tiết bình thường, hệ thống điều hòa của xe nên bảo dưỡng 6 tháng/lần tại các trung tâm dịch vụ uy tín.

Đối với điều hòa, bạn cần vệ sinh két nước, kiểm tra và bổ sung gas nếu cần, vệ sinh giàn nóng và vệ sinh hoặc thay thế lọc gió nếu cần. Bên cạnh đó, chúng ta cần tạo một số thói quen tốt để duy trì độ bền của hệ thống điều hòa như: Đậu xe dưới bóng râm, mở hết cửa xe để khí nóng thoát ra ngoài trước khi bước vào khoang lái, bật điều hòa ở nền nhiệt vừa phải,...

Kiểm tra, bổ sung nước giải nhiệt, dầu động cơ

Nước giải nhiệt (nước làm mát động cơ) thường bị hao hụt khi xe hoạt động dưới trời nắng nóng. Sau mỗi hành trình, bạn hãy kiểm tra và bổ sung nước nếu nhận thấy nước làm mát đang nằm ở dưới mức cần thiết. Ngoài ra, hãy đảm bảo đường ống dẫn nước giải nhiệt, két nước không bị rò rỉ. Bạn cũng nên thực hiện những điều tương tự đối với dầu động cơ.

Nước giải nhiệt (nước làm mát động cơ) thường bị hao hụt khi xe hoạt động dưới trời nắng nóng

Kiểm tra ắc quy

Mặc dù ẩn mình bên dưới nắp ca-pô nhưng ắc quy vẫn không tránh được tác hại của ánh sáng mặt trời. Dưới sức nóng của ánh nắng mặt trời, nhiệt độ bên trong khoang động cơ tăng cao hơn so với bình thường.

Nhiệt độ cao khiến dung dịch axit sunfuric có bên trong ắc quy tiêu hao nhiều hơn. Bạn hãy lưu ý và bổ sung sớm để duy trì nguồn điện cho các thiết bị trên xe.

Chống nóng cho khoang lái nội thất

Tia nắng và sức nóng từ bên ngoài có thể làm phai màu các chi tiết nhựa, ốp gỗ, kim loại bên trong khoang nội thất. Nặng hơn, những chi tiết nội thất có thể biến dạng theo tính chất vật lý hoặc sản sinh khí độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Theo các chuyên gia, ngoài việc giữ khoang lái sạch sẽ, loại bỏ rác thải, bạn nên tìm các biện pháp tránh nắng cho chiếc xe của mình như sử dụng tấm che kính, đậu xe nơi mát mẻ, có mái che.

Thường xuyên vệ sinh xe

Dù nắng hay mưa thì việc việc sinh xe sạch sẽ là điều cần thiết nếu muốn chiếc xe hoạt động tốt. Mùa nóng làm không khí khô hơn, bụi bẩn nhiều hơn và chất dầu mỡ thoát ra từ xe khác khiến ngoại thất nhanh bẩn. Do đó, thường xuyên rửa xe và vệ sinh là cách để bạn giúp xe trở nên bền đẹp.

Theo Cartimes