Xây dựng phường Đông Sơn trở thành phường thông minh, dẫn đầu thành phố về chuyển đổi số

Sáng 21/2, Đảng bộ phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Dự đại hội có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phường Đông Sơn cùng 141 đại biểu chính thức đại diện cho 1.041 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Thanh Hóa dự đại hội.

Đảng bộ phường Đông Sơn là 1 trong 5 đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa chọn tổ chức đại hội điểm đầu tiên của thành phố, cũng là đảng bộ cơ sở đầu tiên của tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn phát biểu khai mạc đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, phường Đông Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực với 29/29 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đoàn đại biểu các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp Nhân dân tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020-2025 ước đạt 21,3%, vượt 3,4% so với nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 95,7 triệu đồng, tăng 23,3 triệu đồng so với năm 2020. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2020-2024 đạt 46 tỷ đồng, dự kiến thu ngân sách năm 2025 đạt 15 tỷ đồng, tổng thu 5 năm ước đạt 100% so với dự toán. Trong 5 năm, phường Đông Sơn đã thành lập mới 266 doanh nghiệp, đạt 112% nghị quyết. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được chú trọng, diện mạo đô thị phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.Toàn phường có 100% tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; phường Đông Sơn được công nhận phường kiểu mẫu năm 2022, sớm hơn 2 năm so với nghị quyết đại hội đề ra. Công tác giáo dục được chăm lo phát triển toàn diện với 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được tăng cường, nhất là lĩnh vực y tế dự phòng. Công tác quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị luôn được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Công tác dân vận đẩy mạnh trên các lĩnh vực, nhất là dân vận chính quyền. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên. Đảng bộ phường Đông Sơn 4 năm liên tục đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn cảnh đại hội.

Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - nêu gương - sáng tạo - phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Đông Sơn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, thực hiện có hiệu quả 36 chỉ tiêu thành phố giao và 3 chỉ tiêu của phường đề ra; thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá về “Huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, thông minh, hiện đại” và “Xây dựng phường Đông Sơn trở thành phường thông minh, dẫn đầu thành phố trong chuyển đổi số”.

Đại biểu tham luận tại đại hội.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ; nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất những giải pháp lớn, trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đông Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Với mục tiêu xây dựng Đông Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị: Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị phường cần giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về “Xây dựng phường Đông Sơn trở thành phường thông minh, dẫn đầu thành phố trong chuyển đổi số” gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tăng cường công tác y tế dự phòng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị phường Đông Sơn thường xuyên nắm bắt và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, không để phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo môi trường chính trị - xã hội lành mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Các đại biểu dự đại hội.

Cùng với đó, cần chăm lo làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư; phân công các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Ngay sau Đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Đảng bộ phường Đông Sơn tập trung thể chế hóa nghị quyết, phân công trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ, đảng ủy viên đảm bảo rõ người, rõ việc gắn với sản phẩm cụ thể.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Anh Xuân đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định, bằng lá phiếu của mình, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những cán bộ tiêu biểu, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới. Đồng thời, xem xét lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Sơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Sơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tố Phương