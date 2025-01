Xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sáng 2/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng công an Nhân dân

Năm 2024, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo đổi mới cả về nội dung và biện pháp tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đồng chí: Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đa số các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được Bộ Công an giao đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó vượt nhiều chỉ tiêu khó. Phạm pháp hình sự giảm 25,5% so với cùng kỳ năm 2023; tai nạn giao thông và cháy nổ giảm sâu tất cả các tiêu chí; đấu tranh triệt xóa được nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng. ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất, bền vững, các lĩnh vực đều có thành tích xuất sắc nổi bật, điểm nhấn đột phá, được Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm, đã điều tra làm rõ 1.267 vụ, 2.616 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 83,2%); điều tra án trộm cắp tài sản đạt tỷ lệ trên 97%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 96,61%. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, xác minh, vận động, truy bắt, thanh loại 50 đối tượng truy nã; khởi tố 237 vụ, 585 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; khởi tố 7 vụ, 13 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 344 vụ, 42 tổ chức, 310 cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện, bắt giữ 725 vụ, 1.773 đối tượng phạm tội về ma tuý...

Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an đã góp phần vào những kết quả quan trọng, nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trên các lĩnh vực trong năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an; nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Phải nhận diện được nguy cơ, thách thức và có biện pháp giảm thiểu các tác động, hoạt động của các loại tội phạm, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định an ninh trên các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm. Quản lý chặt chẽ, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và hoạt động chống đối của các đối tượng trên địa bàn.

"Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định an ninh trên các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm. Quản lý chặt chẽ, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và hoạt động chống đối của các đối tượng trên địa bàn..." Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kéo giảm các loại tội phạm; đồng thời tăng cường xử lý đối với loại tội phạm về tham nhũng, chức vụ. Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công an Nhân dân. Triển khai lực lượng, phương tiện bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ; chú trọng phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả từ sớm, từ xa, từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn phức tạp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an tại hội nghị; tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch công tác năm 2025.

Lực lượng Công an Thanh Hóa phải luôn gương mẫu, đi đầu trong quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả từ sớm, từ xa, từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, không để hình thành “điểm nóng”.

"Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả từ sớm, từ xa, từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, không để hình thành “điểm nóng”..." Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh

Tập trung lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng chống thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián, nhất là tại các cơ quan trọng yếu, cơ mật. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót có nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước, nhất là trên không gian mạng.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn nữa các giải pháp phòng, chống tội phạm. Chủ động nhận diện, triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, kết hợp hiệu quả các giải pháp phòng ngừa với đấu tranh, xử lý tội phạm. Vừa tăng cường quản lý nhà nước về ANTT; vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và người dân phát triển. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy; đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng xã hội văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

"Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy; đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng xã hội văn minh, phồn vinh và hạnh phúc..." Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh

Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ; bảo đảm chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để quản lý, giám sát các trường hợp thuộc diện quản lý ngoài xã hội. Tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng và xây dựng, nhân rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng có hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện hiệu quả việc kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin khác phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động giao nộp và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Đề án của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn với đẩy mạnh sắp xếp bộ máy Công an tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Công an Thanh Hóa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo đảm nguyên tắc hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại tạo thế chủ động trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng Công an các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 7 đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 13 đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 30 đơn vị công an xã, phường, thị trấn thuộc Công an tỉnh.

Quốc Hương