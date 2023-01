Tuổi trẻ Thanh Hóa xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ... Như một sứ mệnh muôn đời, tuổi trẻ - mùa xuân của đất nước, tương lai của dân tộc, luôn xung kích thực hiện những nhiệm vụ lớn lao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: P.V

Dấu ấn nổi bật

Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của tuổi trẻ, năm 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đạt được những thành quả và dấu ấn đáng tự hào. Trong đó, một trong các dấu ấn nổi bật là các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu niên qua đó, giúp thế hệ trẻ có điều kiện rèn luyện, trưởng thành và sống có lý tưởng. Công tác này đã được triển khai bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như viết bài tìm hiểu, triển khai các cuộc vận động, trao đổi tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề, mít tinh kỷ niệm... nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của tổ chức đoàn; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên thông qua đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống”, “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện về nhân vật lịch sử... Từ đó, góp phần hình thành nhân cách, vun đắp lý tưởng sống, ý chí, bản lĩnh cho thanh, thiếu niên trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, củng cố niềm tin vững chắc vào con đường, sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Thực hiện các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, các cấp bộ đoàn đã phát động phong trào thi đua, triển khai đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp, Đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022–2027. Kết quả, đã có 19.540 công trình, phần việc thanh niên được đăng ký triển khai thực hiện, thu hút trên 120.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, tổng trị giá ước tính trên 30 tỷ đồng.

Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, rộng khắp, gắn với việc triển khai thực hiện tốt các chương trình: “Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới, tết hải đải đảo”, “Tháng ba biên giới”, 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Kết quả có 52.328 suất quà, tổng trị giá gần 18,5 tỷ đồng được trao tặng cho các đối tượng là gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn, trẻ em nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; có 9.234 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 4.120 đơn vị máu an toàn. Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” có trên 4.000 hoạt động được triển khai. Các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được các cấp bộ đoàn triển khai hiệu quả thông qua việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết Trồng cây, ngày chủ nhật xanh, Đề án Đoàn thanh niên tỉnh tham gia bảo vệ môi trường. Công tác tham gia giữ gìn đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được triển khai hiệu quả.

Cùng với các hoạt động tình nguyện, chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên được triển khai sâu rộng, thông qua các hình thức ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm; sàn giao dịch việc làm. Trong năm, đã tổ chức được 48 buổi tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Với những thành tích nổi bật đạt được, năm 2022, Đoàn thanh niên tỉnh đã vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Vững tin bước vào năm chuyển đổi số các hoạt động đoàn

Thế hệ trẻ hôm nay đang mang trên vai trọng trách lịch sử, đó là phải trở thành lực lượng lao động có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và tinh thần để đóng góp cùng Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Từ nhận thức đó, tuổi trẻ Thanh Hóa luôn xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng...

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia giúp bà con Nhân dân thu hoạch lúa trước mùa mưa bão. Ảnh: P.V

Năm 2023, với chủ đề công tác “Năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn”, Đoàn thanh niên tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành 12/12 chỉ tiêu cơ bản, trong đó đáng chú ý, để hoàn thành và vượt chỉ tiêu có trên 60% thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, tối thiểu có 30% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 50% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Có 500 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa, 20 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ; Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích trong hưởng ứng tham gia các hoạt động chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi. Triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên nâng cao tinh thần tự học tập, sáng tạo; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế của thanh niên. Đồng thời, chú trọng việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”. Triển khai các giải pháp tuyên truyền, tạo cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện kỹ năng công tác, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh niên; tập trung tìm kiếm, hỗ trợ, phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong khởi nghiệp vào thực tiễn... Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các địa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Lê Văn Châu

Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn