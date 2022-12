Thiệu Hóa tăng cường thanh tra phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, UBND huyện Thiệu Hóa đã tăng cường công tác thanh tra Nhà nước, qua đó không những giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành mà còn góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực.

Qua thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã kết luận một số tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư, xây dựng công trình Trường Mầm non Thiệu Long.

Theo ông Vũ Tuấn Minh, Chánh Thanh tra huyện Thiệu Hóa, năm 2022, Thanh tra huyện đã tiến hành 13 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Qua thanh tra đã phát hiện một số sai phạm, tồn tại, hạn chế, giúp cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá đúng tình hình thực tế hoạt động của các đối tượng thanh tra, từ đó có giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành và kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai sót xảy ra.

Các cuộc thanh tra được thực hiện chủ yếu đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: thanh tra việc thực hiện pháp luật trong đầu tư, xây dựng cơ bản; thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước; thanh tra việc giao đất không đúng thẩm quyền; việc thu hồi, chuyển mục đích và giao đất ở; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo... Riêng lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, Chủ tịch UBND huyện đã quyết định thanh tra 1 cuộc theo chuyên đề và 1 cuộc thanh tra đột xuất với 8 công trình ở 5 đơn vị, như: công trình cải tạo Trường Mầm non Vạn Hà; công trình Trường Mầm non Thiệu Long; công trình đường trục xã đoạn từ đường tỉnh 515 đi đê sông Chu và từ thôn Quy Xá đi thôn 1, xã Thiệu Vận; công trình Trường THCS Thiệu Phúc... Qua thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế, sai phạm, như: UBND xã thành lập các ban quản lý dự án, ban giám sát thi công còn hạn chế, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, dẫn đến quá trình thực hiện dự án còn có hạn chế, sai sót; dự toán công trình còn tính sai khối lượng thiết kế, áp dụng định mức chưa đúng, sai lỗi số học làm tăng chi phí đầu tư xây dựng; công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt và quyết toán có sai sót trong hồ sơ dự toán và phải giảm trừ. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát không kiểm tra sự phù hợp năng lực nhà thầu thi công so với hồ sơ trúng thầu trước khi khởi công xây dựng công trình. Một số biên bản nghiệm thu chưa đầy đủ thông tin; chưa thực hiện đầy đủ các thí nghiệm kiểm tra chất lượng, chưa cập nhật chứng chỉ chất lượng một số loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công; nhật ký thi công chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời theo quy định... Từ những sai phạm, tồn tại, hạn chế trên, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã yêu cầu chủ đầu tư là UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng; thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư dự án, quản lý chất lượng thi công công trình; kiểm tra công tác bảo trì, bảo dưỡng công trình theo quy định. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quản lý Nhà nước về xây dựng để kiểm tra, nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng...

Đáng chú ý, trong năm, huyện Thiệu Hóa đã tiến hành 9 cuộc thanh tra đột xuất tại 11 đơn vị. Trong đó có 5 cuộc thanh tra về việc giao đất không đúng thẩm quyền cho các hộ gia đình, cá nhân từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2014 tại 8 xã trên địa bàn. Qua thanh tra đã kết luận rõ các sai phạm, tồn tại, hạn chế, yêu cầu nhiều tập thể, cá nhân có sai phạm kiểm điểm trách nhiệm theo quy định và hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đi cùng với tăng cường thanh tra Nhà nước, năm 2022, huyện Thiệu Hóa đã làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể, trong năm huyện đã tiếp 149 lượt công dân; tiếp nhận 201 đơn thư, vụ việc. Đã giải quyết thuộc thẩm quyền 11 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, 5 đơn phản ánh, kiến nghị và chuyển các đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện đến các cơ quan, đơn vị, có liên quan. Số đơn còn lại là đơn trùng nội dung, đơn không đủ điều kiện xử lý. Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định từ khâu tiếp nhận, phân loại, khảo sát, xử lý theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân.

Ông Vũ Tuấn Minh cho biết trong thời gian tới, Thanh tra huyện sẽ tích cực nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan để làm cơ sở tiến hành thanh tra đột xuất. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực.

Bài và ảnh: Đồng Thành