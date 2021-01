Sôi nổi các hoạt động hướng về Đại hội Đảng

Hòa chung với không khí phấn khởi, sôi nổi trong cả nước, những ngày này trên khắp các nẻo đường từ miền núi cao đến đồng bằng, ven biển, từ thành phố lớn đến các vùng quê trong tỉnh, rực rỡ màu của cờ hoa, băng zôn, biểu ngữ, pa nô, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cụm pa nô tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng ở khu vực cửa ngõ vào TP Thanh Hóa.

Tại các cửa ngõ ra vào TP Thanh Hóa và các trục đường phố chính, đã được trang hoàng các cụm pa nô, băng zôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hồng kỳ chào mừng Đại hội XIII. Những thảm hoa tươi sắc thắm rực rỡ dòng chữ “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Niềm vui mừng Đại hội Đảng, mừng đất nước, quê hương đổi mới, mừng xuân sang đã đang được lan tỏa khắp nơi nơi.

Trong các ngõ phố, bà con Nhân dân đang chỉnh trang nhà cửa, dọn vệ sinh khu phố, làm đẹp cảnh quan để mừng Đảng, mừng xuân. Những ngày này, bà Nguyễn Thị Tính, đảng viên hơn 40 tuổi Đảng, ở phố Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, thường xuyên theo dõi các bản tin thời sự hằng ngày trên đài truyền hình và tin tức trên báo chí. “Tôi tự hào lắm, Đảng, Nhà nước ta rất giỏi. Dịch COVID-19 khắp toàn cầu, các nước xung quanh đang chật vật chống dịch, mà Việt Nam mình kiểm soát dịch rất tốt, các hoạt động đời sống xã hội vẫn diễn ra bình thường. Quê hương Thanh Hóa thì ngày càng khang trang, giàu đẹp hơn, rất là phấn khởi. Tôi mong Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ bầu được những nhà lãnh đạo giỏi, để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng” - bà Tính nói.

Cùng chung niềm vui, niềm phấn khởi đón chờ Đại hội XIII của Đảng, chị Hoàng Hoa ở phố Mạc Đĩnh Chi, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa cho biết: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta thực hiện quyết liệt, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo được niềm tin trong Nhân dân. Nhiều cán bộ cấp cao dù đương chức hay nghỉ hưu nhưng khi phát hiện có sai phạm đều bị xử lý nghiêm minh. Chúng tôi mong tinh thần ấy tiếp tục được phát huy, để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, thực sự vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Nhân dân”.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; xác định tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới. Để tuyên truyền sâu rộng về đại hội, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã xây dựng các kế hoạch hướng dẫn, triển khai công tác tuyên truyền đồng bộ, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong đó chú trọng công tác cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh... đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung các văn kiện đại hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã triển khai xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các ấn phẩm cập nhật thường xuyên, kịp thời với tần suất dày đặc thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII; các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, hệ thống truyền thanh tại các địa phương đã cập nhật thường xuyên các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh tuyên truyền về đại hội, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, sự quan tâm, tình cảm, mong muốn, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân hướng về đại hội, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, định hướng dư luận xã hội...

Thực hiện các kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, 1 tháng qua, các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tổ chức ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tổ chức ứng trực, tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Cùng với triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống của Nhân dân ở các địa phương trong dịp tết đang đến, xuân đang về, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống, kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, chăm lo tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn, khó khăn...

Trong không khí rộn ràng mừng Đảng, mừng xuân, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin đại hội sẽ thành công tốt đẹp, xây dựng được những quyết sách quan trọng, tạo bước đột phá, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Việt Linh