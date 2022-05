Phụ nữ Thanh Hóa “nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận chính quyền số, kinh tế số, xã hội số”

Đó là khâu đột phá số 1, nhiệm kỳ 2021–2026 của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh. Từ cuối năm 2021 đến nay, Ban Thường Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt hội LHPN các cấp triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc và thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm công tác hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ Hội LHPN xã Thanh Lâm (Như Xuân) nghe quán triệt trực tuyến Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tại điểm cầu của xã.

Tại cơ quan Hội LHPN tỉnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT được đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu làm việc trên môi trường mạng; xây dựng Đề án “Triển khai hệ thống phần mềm hồ sơ công việc, điều hành tác nghiệp trong hệ thống mặt trận các cấp, kết nối với các cơ quan Đảng và cơ quan chính quyền nhằm tạo sự thuận tiện trong việc trao đổi thông tin, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành”; tổ chức 5 lớp tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, hội viên và phần mềm báo cáo tổng hợp thống kê; Cổng thông tin điện tử Hội LHPN Thanh Hóa thường xuyên được cập nhật, đăng tải hoạt động của các cấp hội phụ nữ Thanh Hóa, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh, của đất nước; các văn bản đến, văn bản đi đều đã được xử lý, cập nhật lên hệ thống phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice (trừ các văn bản mật) phục vụ cho công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, khai thác văn bản của các ban chuyên môn, cán bộ công chức trong cơ quan; đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh và bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý văn bản theo các quy định của Nhà nước và thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc.

Để chỉ đạo hội phụ nữ các cấp thực hiện có hiệu quả khâu đột phá số 1, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tới các cán bộ, hội viên về tinh thần và những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06-NQ/TU về Chương trình “Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số; hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm trên website gian hàng của hội; tổ chức các cuộc thi online phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai nhiệm vụ qua hệ thống zalo, facebook, họp trực tuyến...

Từ nhu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, nhiều năm nay, các cấp hội phụ nữ cơ sở trong tỉnh đã từng bước ứng dụng CNTT nhưng chưa thực sự đồng đều và còn nhiều hạn chế. Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đều xác định rõ khâu đột phá là “Hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, ứng dụng CNTT, tiếp cận chính quyền số, kinh tế số, xã hội số” nhằm nâng cao năng lực hoạt động hội và tạo nhiều cơ hội cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp cận CNTT trên các lĩnh vực.

Bám sát chỉ đạo hội cấp trên và thực tiễn công việc, nhiều tổ chức hội đã linh hoạt, sáng tạo ứng dụng CNTT vào thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Tiêu biểu, như: Hội LHPN huyện Đông Sơn phối hợp với Công ty Ajnomoto Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến qua ứng dụng Zoom về sử dụng các sản phẩm bảo đảm sức khỏe, dinh dưỡng cho mẹ và bé thu hút gần 700 cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn huyện tham gia; Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn tổ chức cuộc thi trực tuyến “Báo cáo viên giỏi tìm hiểu nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp” trên kênh fanpage của hội; Hội LHPN huyện Như Xuân tổ chức hội thi trực tuyến “Nấu ăn vì sức khỏe gia đình chúng ta”; Hội LHPN tỉnh và 27 hội LHPN huyện, thị xã, thành phố, các cấp hội phụ nữ cơ sở tham gia hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tham gia Hội thi online “Phụ nữ Thanh Hóa với an toàn giao thông” năm 2021 và thực hiện công trình “500 sản phẩm do phụ nữ sản xuất được giới thiệu trên không gian mạng” chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và đã giới thiệu được 6.000 sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và livestream bán hàng, facebook, fanpage cá nhân... Đặc biệt, năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ hội viên tham gia thi trực tuyến Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc và có 3 thí sinh đoạt giải; hỗ trợ hội viên tham gia lớp tập huấn “Thương mại điện tử và livestream bán hàng”, Cuộc thi “Livestream IDOL” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức... Qua đó, giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ kịp thời thích ứng với công nghệ thời đại mới trong giải quyết công việc và tự tin khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội kết nối, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp thành công.

Từ thực tế có thể thấy chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là công cụ hữu ích giúp thay đổi phương thức hoạt động hội, giúp cán bộ hội nâng cao nhận thức, có kỹ năng nhanh nhạy trong xử lý, giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, giúp hội viên, phụ nữ mở rộng kinh doanh, kết nối thị trường trong thời đại kinh tế số và được giao lưu kết nối diện rộng về mọi mặt. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ số cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phụ nữ dễ bị lừa đảo, quấy rối, xâm hại, bị lợi dụng... Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ là rất quan trọng và thực hiện thường xuyên, lâu dài nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng CNTT, chọn lọc thông tin để tăng cơ hội và hạn chế những rủi ro do chuyển đổi số mang lại, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Lê Hà