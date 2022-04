Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng ở thị trấn Sao Vàng

Năm 2021, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Song, với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn Sao Vàng (huyện Thọ Xuân) vẫn tiếp tục đạt được những thành quả đáng phấn khởi.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp của thị trấn Sao Vàng đã tạo dựng được thương hiệu trên thị trường.

Với quan điểm, muốn Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng thì trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương tiên phong từ nhận thức đến hành động. Vì vậy mà trong quá trình sinh hoạt, 608 đảng viên của 23 chi bộ trên địa bàn thị trấn đều được tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cấp ủy luôn quán triệt những điều đảng viên không được làm để xây dựng các chi bộ đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thị trấn Sao Vàng đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bám sát vào nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trên địa bàn thị trấn luôn đi đầu trong phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Từ những tầm gương đó đã khơi dậy và phát huy được tính tích cực, vươn lên của đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng sản lượng lương thực có hạt của thị trấn trong năm 2021 lên 2.392,5 tấn (đạt 115% so với kế hoạch), trong đó, cây trồng chủ đạo nhất là cây lạc với 56,5ha. Các vùng sản xuất tập trung chuyên canh gắn với liên kết và bao tiêu sản phẩm được hình thành và phát triển như: vùng sản xuất ngô 30 ha, sắn 80 ha, cây keo 32 ha.... giúp người dân có việc làm ổn định, nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2021 lên 48 triệu đồng, giảm hộ nghèo xuống còn 3,1%.

Trên địa bàn thị trấn ngày càng có nhiều mô hình trang trại, gia trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, thị trấn Sao Vàng còn tích cực quan tâm, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Nhờ đó mà dịch vụ - thương mại của thị trấn vẫn duy trì với tốc độ cao, ước tính có 656 hộ cá thể hoạt động trên lĩnh vực này. Công tác cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút vốn đầu tư được tăng cường. Toàn thị trấn hiện có 134 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 78 doanh nghiệp (tăng 57 doanh nghiệp so với năm 2015). Các sản phẩm chủ lực có tốc độ tăng trưởng tốt như cơ khí, gia công đồ gỗ, gạch đá, may mặc, chế biến nông sản... Ngoài ra đã du nhập thêm các nghề chế biến lâm sản, hàng may mặc...

Bí thư Đảng ủy thị trấn Sao Vàng Lê Văn Định cho biết: “Kể từ khi xã Xuân Thắng sáp nhập vào thị trấn (năm 2019), công tác lãnh đạo của địa phương cũng gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, lại có cả một bộ phận người dân tộc Mường và Thái sinh sống giáp ranh với các xã miền núi lân cận. Song, bằng việc đưa ra các giải pháp đồng bộ và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, thị trấn Sao Vàng vẫn tiếp tục vươn lên đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và đảm bảo công tác an sinh xã hội. Từ đó niềm tin của Nhân dân vào Đảng, vào chế độ càng được củng cố”.

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, Đảng ủy thị trấn Sao Vàng còn luôn quan đảm bảo an sinh xã hội.

Với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua Đảng bộ thị trấn Sao Vàng liên tục nhận được bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành, đoàn thể từ huyện đến tỉnh. Riêng trong công tác Đảng năm 2021, Sao Vàng là một trong bốn xã, thị trấn của huyện Thọ Xuân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được huyện khen thưởng và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nối tiếp thành tích đó, năm 2022 mặc dù đang đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Sao Vàng vẫn quyết tâm phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 54.700.000 đồng/người/năm, giảm hộ nghèo xuống còn 0,2%. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thị trấn Sao Vàng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần tích cực đưa Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030.

Mai Vui