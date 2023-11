Nông Cống phát huy vai trò MTTQ trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Nông Cống đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trong cộng đồng dân cư. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, góp phần duy trì và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trường Sơn Nguyễn Duy Thập trình bày kế hoạch TTPBGDPL tại cuộc họp UBND xã.

Để TTPBGDPL, thôn Thọ Sơn, xã Trường Sơn đã thành lập “Câu lạc bộ (CLB) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật” do bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn làm chủ nhiệm CLB, các thành viên còn lại là người có uy tín trong thôn. Các thành viên CLB xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên để TTPBGDPL đến với người dân. Ngoài ra, ban mặt trận thôn còn lồng ghép TTPBGDPL qua các buổi sinh hoạt tổ, các cuộc họp dân, chi đoàn, chi hội... Qua đó, tổ chức cho hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không vi phạm pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt trong pháp luật, đấu tranh những hành vi vi phạm pháp luật gắn với thực hiện hương ước, quy ước của làng.

Ông Nguyễn Văn Tình, bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận thôn Thọ Sơn, cho biết: “Với chức năng nhiệm vụ của mặt trận, chúng tôi thường xuyên phát huy vai trò của nhóm nòng cốt, tổ hòa giải ở cơ sở để vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, chấp hành pháp luật. Đồng thời, các thành viên ban công tác mặt trận và trưởng các đoàn thể thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát huy dân chủ ở cơ sở. Từ đó, Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, hưởng ứng các phong trào, hoạt động, tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, xây dựng văn hóa pháp lý, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác TTPBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hàng năm Ủy ban MTTQ xã Trường Sơn đều tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành các văn bản về tăng cường công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt tổ, các cuộc họp dân, chi đoàn, chi hội... để lồng ghép TTPBGDPL đến người dân. Bên cạnh đó chỉ đạo các ban mặt trận thôn xây dựng các “Câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”...

Đến nay, MTTQ xã đã phối hợp, vận động người dân xây dựng tủ sách pháp luật ở 7/7 thôn, 98% gia đình ký cam kết không có thành viên vi phạm pháp luật, thực hiện mô hình tiếng kẻng an ninh. Cụ thể sau 22h30 hệ thống loa phát thanh của xã đồng loạt phát tiếng kẻng cảnh báo, thời điểm này người dân được khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người, các lực lượng sẽ đi kiểm tra để đề phòng các thành phần xấu trà trộn tại địa phương. Ông Nguyễn Duy Thập, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trường Sơn, cho biết: “Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, công tác TTPBGDPL góp phần đẩy mạnh chính sách, pháp luật đến đoàn viên, thanh niên và quần chúng Nhân dân, xây dựng xã đạt NTM nâng cao trong thời gian tới. Từ đó, công tác TTPBGDPL trong đoàn viên, thanh niên và quần chúng Nhân dân được chú trọng phát triển cả chiều sâu lẫn bề rộng, nội dung tuyên truyền đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của quần chúng Nhân dân. Qua công tác tuyên truyền, đến nay thanh niên trong xã đã chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, điển hình việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Đến nay, đã có 8 đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự của thanh niên trong xã”.

Để thực hiện tốt công tác PBGDPL, hằng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống đã chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức thành viên tổ chức TTPBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền các văn bản pháp luật như: Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các luật, pháp lệnh mới ban hành... Đồng thời, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt trong PBGDPL và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. Lồng ghép với các hoạt động ở khu dân cư để kết hợp chuyển tải thông tin pháp luật, phổ biến các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước đến từng hộ gia đình và đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân để kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều đợt tập huấn, TTPBGDPL như: chuyên đề dân chủ cơ sở cho toàn cán bộ trong hệ thống MTTQ từ huyện đến xã, các trưởng ban MTTQ khu dân cư và những hộ dân tiêu biểu của khu dân cư. Qua công tác tập huấn các cán bộ nắm bắt được phương pháp, cách thức TTPBGDPL để người dân dễ tiếp thu nhất. Phối hợp với trung tâm chính trị huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn giao thông đường bộ thu hút hơn 400 người tham gia. Tổ chức hội nghị an toàn thực phẩm tại huyện và các xã. Qua đó, xây dựng 30 mô hình khu dân cư làm điểm an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với đài truyền thanh huyện cung cấp các nội dung về an toàn giao thông phát trên hệ thống phát thanh của huyện.

Ông Triệu Khắc Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống, cho biết: “Để việc thực hiện công tác PBGDPL thực sự có hiệu quả cần phải có sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư đúng mức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Đồng thời, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật cần thực hiện thường xuyên, lâu dài. Cần gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện các phong trào quần chúng ở địa phương, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức tự quản trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó, chúng tôi cũng quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Kịp thời nhắc nhở, đôn đốc, có cơ chế xử lý phù hợp những đơn vị, cá nhân còn thiếu trách nhiệm trong thực hiện, tạo động lực thúc đẩy hoạt động có hiệu quả”.

Bài và ảnh: Minh Khanh