Nhìn lại nửa chặng đường vượt khó đến cực tăng trưởng (Bài 3): Những kết quả ấn tượng bước đầu

Xứ Thanh “đất địa linh nhân kiệt” đang trong tâm thế và kỳ vọng phát triển vững chãi của “tứ sơn”. Đó là Lam Sơn đang chuyển mình cất cánh bay đi muôn phương; Nghi Sơn với những công trình thế kỷ; Bỉm Sơn cửa ngõ kết nối với khu vực Bắc bộ; Sầm Sơn với tiếng sóng vỗ rì rào điểm tô, thúc đẩy ngành công nghiệp “không khói”. Những màu sắc và thanh âm của khát vọng mới, niềm tin mới, đang thúc giục Thanh Hóa vươn lên tầm vóc mới, sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Khu Kinh tế Nghi Sơn - động lực phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa.

Kinh tế - xã hội nhiều khởi sắc

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng phát triển của Đảng, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII); nhận thức đầy đủ thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đặt ra trong giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: “Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”.

Để thực hiện được mục tiêu quan trọng này, tỉnh Thanh Hóa đã xác định phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là mũi nhọn; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ việc triển khai đồng bộ các chủ trương với các giải pháp phù hợp, đúng đắn, nên mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục khởi sắc. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 10,49%. Quy mô GRDP (theo giá hiện hành) năm 2022 đạt 252.672 tỷ đồng, gấp 1,34 lần năm 2020. GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 2.924 USD, gấp 1,32 lần năm 2020. Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 đạt 51.138 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước và là năm đầu tiên thu ngân sách của tỉnh vượt mốc 51 nghìn tỷ đồng, gấp 1,62 lần năm 2020... Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển khá toàn diện; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đặc biệt, đã khởi công, khánh thành, đưa vào hoạt động nhiều cơ sở công nghiệp quy mô lớn như: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy Xi măng Đại Dương 1, Dây chuyền 4 - Nhà máy Xi măng Long Sơn, Nhà máy Sản xuất lốp ô tô Radial, Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2...; đồng thời, khởi công một số dự án giao thông quan trọng, như: Đường Vạn Thiện - Bến En, đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45... qua đó góp phần tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và tăng năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh đã có bước cải thiện rõ rệt; trong đó Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của tỉnh đứng 3 cả nước, tăng 21 bậc so với năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 đứng thứ 14 cả nước, tăng 15 bậc...

Bên cạnh những dấu ấn nổi bật trên bức tranh tăng trưởng kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ. Hoạt động văn hóa - thông tin được đẩy mạnh; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào sinh sống trên sông, đồng bào sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025) còn 4,99%, giảm 1,78% so với năm 2021.

Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành bạn được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào MTTQ, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên.

Những kết quả đó, tiếp tục nhân lên niềm tin và khát vọng, tạo ra khí thế mới, động lực mới để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Công tác phát triển Đảng được chăm lo

Nhìn lại những kết quả, dấu ấn đậm nét trong nửa chặng đường của nhiệm kỳ 2020-2025, mới thấy được tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc xứ Thanh; khẳng định càng trong khó khăn, thách thức thì cấp ủy, chính quyền, đoàn thể lại càng thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nắm bắt thời cơ, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để vượt qua khó khăn, thách thức, với những cách làm mới, sáng tạo bởi tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

TP Sầm Sơn - trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa.

Để cuộc hành trình đến cực tăng trưởng mới về đích, ngoài việc quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 luôn thấm nhuần Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dùng người cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng cong đều tùy chỗ mà dùng được”. Học tập phương cách “dụng nhân” của Người là sử dụng cán bộ “đúng chỗ, đúng việc”, “tùy tài mà dùng người”. Để lựa chọn được cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, ngoài việc làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, Thanh Hóa đẩy mạnh luân chuyển cán bộ nhằm tạo luồng gió mới cho cơ sở, xây nền vững chắc cho sự đi lên của toàn tỉnh. Nhằm tạo những bước đi vững chắc trong tiến trình phát triển trong 5 năm, tỉnh Thanh Hóa đã đặt yếu tố con người làm sức mạnh nội sinh, chính vì vậy ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lựa chọn chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ” là bước khởi đầu để cụ thể hóa các chương trình trọng tâm khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Ngày 16-4-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình 13-Ctr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ” với mục tiêu làm cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đường lối đổi mới, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Qua gần 2 năm thực hiện Chương trình 13-Ctr/TU, các cấp ủy đảng đã có những đường hướng phát triển Đảng rõ nét. Đặc biệt, với những cách làm hay, sáng tạo từ thực tiễn, năm 2021 tỉnh Thanh Hóa đã kết nạp được gần 4.700 đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu đề ra 3.000 đảng viên); năm 2022 Đảng bộ tỉnh kết nạp 4.714 đảng viên; 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh kết nạp được 1.404 đảng viên. Đây không phải là sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình nỗ lực và quyết tâm từ tỉnh đến cơ sở. Điều này cho thấy, công tác phát triển đảng viên mới dù khó đến mấy nhưng nếu thật sự đồng lòng thì mọi việc đều có thể tháo gỡ.

Có thể khẳng định rằng, ở đâu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy có nhận thức đầy đủ, xác định tốt vị trí, vai trò của chi bộ, ở đó việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện.

Bài và ảnh: Minh Hiếu

