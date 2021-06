Nâng cao hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ở huyện Bá Thước

Với quan điểm giải quyết “tận gốc” các vấn đề cử tri quan tâm, những năm qua HĐND huyện Bá Thước đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) trước các kỳ họp của HĐND huyện. Các cuộc TXCT đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai và thẳng thắn, qua đó thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Đại biểu HĐND huyện Bá Thước tiếp xúc cử tri cụm Văn Thiết trước Kỳ họp thứ 15, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.Ảnh: Văn An (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bá Thước)

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bá Thước, cho biết: HĐND huyện Bá Thước khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức 17 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường kỳ, 4 kỳ họp bất thường và 3 kỳ họp chuyên đề và đã thông qua 119 nghị quyết, trong đó nhóm nghị quyết về kinh tế - xã hội 63 nghị quyết; nghị quyết về khuyến khích hỗ trợ 4 nghị quyết; nghị quyết về tổ chức cán bộ 41 nghị quyết; nghị quyết khác 11 nghị quyết.

Hoạt động TXCT của đại biểu HĐND huyện được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành 50 cuộc TXCT trước các kỳ họp tại 5 cụm; 34 điểm TXCT tại thôn, bản, khu phố, 16 điểm TXCT tại trung tâm xã; tổng số lượt cử tri tham gia 4.814 lượt (trung bình mỗi buổi TXCT có gần 100 cử tri tham dự), đóng góp 461 lượt ý kiến, chủ yếu liên quan tới các lĩnh vực, như: công tác quản lý đất đai; chế độ, chính sách; quy hoạch, trật tự xây dựng; an toàn giao thông; ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, y tế, văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính... Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND huyện tổng hợp và chuyển đến UBND huyện.

Với tinh thần, trách nhiệm và sự cầu thị, sau khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xem xét, nghiên cứu trả lời cử tri với thái độ nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Nhiều ý kiến, kiến nghị được kịp thời xem xét, giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở...

Đơn cử, trong cuộc TXCT trước Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri xã Điền Trung phản ánh với các đại biểu HĐND huyện về việc Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến thương mại Việt Thái sản xuất, kinh doanh than hoạt tính tại thôn Trúc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Ngay sau đó, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra và ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND huyện về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến thương mại Việt Thái, phạt tiền 15 triệu đồng và yêu cầu công ty xây dựng, nâng cấp, vận hành đúng quy trình bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, UBND huyện cũng thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan kiểm tra hoạt động và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của công ty.

Hay cử tri xã Lũng Niêm kiến nghị về việc có nhiều hộ dân làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã lâu nhưng vẫn chưa được cấp lại. Ngay sau buổi TXCT, UBND huyện Bá Thước đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai huyện thẩm định GCNQSDĐ nông nghiệp cho các hộ gia đình. Đến tháng 12-2020 đã hoàn thành việc cấp lại GCNQSDĐ và bàn giao 317 GCNQSDĐ cho UBND xã Lũng Niêm.

Năm 2017, tại cuộc TXCT trước Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện, cử tri xã Điền Lư, thị trấn Cành Nàng đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí mở rộng, nâng cấp bãi rác xã Điền Lư; xử lý việc gây ô nhiễm môi trường của bãi rác thải thị trấn Cành Nàng. Lắng nghe ý kiến của cử tri, ngay sau buổi TXCT, UBND huyện họp bàn, quyết định đã trích 350 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường cùng với 45 triệu đồng ngân sách tỉnh hỗ trợ, giao cho xã Điền Lư thực hiện tu sửa, nâng cấp bãi rác thải xã Điền Lư. Đối với việc xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác thị trấn Cành Nàng, UBND thị trấn đã xây tường bao quanh, trồng cây xanh, thực hiện các biện pháp phun chế phẩm vi sinh, khử mùi tại khu vực bãi rác... Cũng trong năm 2017, cử tri xã Điền Trung kiến nghị huyện can thiệp, giải quyết việc Nhà máy gạch tuy–nen Lam Sơn, Bá Thước mua đất sản xuất gạch ngoài khu vực được quy hoạch dẫn đến tình trạng xe chở quá tải, làm rơi vãi đất ra đường, ảnh hưởng xấu đến môi trường và có nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay sau đó, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử phạt 22 trường hợp xe quá tải, chở đất làm rơi vãi, ô nhiễm môi trường, gây mất an ninh trật tự tại khu vực Điền Trung, đường Ái Thượng – Điền Lư, khu vực xã Thiết Kế với số tiền 40.600.000 đồng...

Trên là một số việc cụ thể mà HĐND, UBND huyện đã lắng nghe ý kiến từ cơ sở, cử tri để theo sát, giải quyết “tận gốc” các vấn đề mà Nhân dân quan tâm, qua đó góp phần củng cố thêm niềm tin của đông đảo cử tri đối với hoạt động của HĐND huyện.

Để có được kết quả trên, theo đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng: Trước mỗi kỳ và các hội nghị TXCT của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình, đảm bảo cử tri được kiến nghị những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở. Trong các cuộc TXCT, các đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã dành nhiều thời gian cho cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị. Nội dung TXCT luôn được đổi mới, ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ, chọn lọc những vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri. Tổ chức TXCT kết hợp cho đại biểu HĐND 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để thuận tiện cho việc cử tri tập trung và trả lời cử tri, giảm thiểu các cuộc họp.

Ngoài ra, hoạt động tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được Thường trực HĐND huyện duy trì thường xuyên và định kỳ vào thứ 4 hằng tuần. Trong nhiệm kỳ, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến HĐND huyện là 41 đơn. Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của HĐND huyện đã thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 51 đoàn giám sát (Thường trực HĐND huyện 19 đoàn giám sát, ban pháp chế 14 đoàn giám sát, ban kinh tế - xã hội 10 đoàn giám sát, ban dân tộc 8 đoàn giám sát), trong đó Thường trực HĐND huyện 7 chuyên đề, các ban HĐND huyện 32 chuyên đề; một số nội dung giám sát chuyên đề được đại biểu HĐND huyện và cử tri đánh giá cao.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, HĐND huyện Bá Thước khóa XXII tiếp tục duy trì thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân; quan tâm việc phân loại và chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, giám sát, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đúng quy định của pháp luật; đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND huyện trong việc giám sát thực hiện các nội dung đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo đảm mọi kiến nghị đều được trả lời công khai, đúng thời hạn luật định, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Tô Dung