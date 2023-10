Lời giải cho bài toán phát triển đảng viên ở huyện Bá Thước

(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng...”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng bộ huyện Bá Thước luôn chú trọng chăm lo công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nhằm kịp thời bổ sung sức trẻ, tăng sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của các tổ chức đảng ở địa phương.

Những tưởng sau khi sáp nhập thêm 2 xã thì nguồn quần chúng cho công tác phát triển đảng viên ở thị trấn Cành Nàng sẽ dồi dào hơn, thế nhưng nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng ở các chi bộ vẫn “eo hẹp”. Đồng chí Phạm Văn Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn, cho biết: “Nguồn phát triển đảng viên của Đảng bộ thị trấn Cành Nàng tập trung chủ yếu ở lực lượng đoàn viên thanh niên. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp THPT hầu hết đoàn viên, thanh niên đều rời quê đi làm ăn xa. Điều này dẫn đến nguồn quần chúng đang sinh hoạt ở địa phương “cạn” dần. Trong đó có những chi bộ khu phố không còn nguồn để bồi dưỡng thành quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng”. Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước và chỉ tiêu được giao hàng năm, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo các chi bộ rà soát nguồn quần chúng ưu tú hiện có ở địa phương và lấy đó làm căn cứ để xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới. Mặt khác, để tạo nguồn đối tượng Đảng, Đảng ủy thị trấn còn phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua ở cơ sở, nhằm tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, hội viên, quần chúng trong cộng đồng dân cư được rèn luyện, phấn đấu thể hiện mình. Thông qua đó, từng tổ chức đoàn thể chính trị lựa chọn được những quần chúng ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng. Nhờ cách làm này, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn đã kết nạp được 50 đảng viên mới, đạt 62,5% kế hoạch của giai đoạn 2021-2025. Trong đó, hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Chủ động khắc phục những khó khăn trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nên Đảng bộ xã Lương Trung là điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên của huyện Bá Thước trong những năm gần đây. Với quan điểm chú trọng đến chất lượng, không chạy theo số lượng, Đảng ủy xã chú trọng công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ nông thôn. Cùng với giao chỉ tiêu đến từng chi bộ, Đảng ủy xã còn nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy trong công tác tạo nguồn phát triển đảng, bằng việc lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân người đứng đầu cấp ủy. Đặc biệt, từ Đảng ủy xã đến chi bộ, vào kỳ sinh hoạt định kỳ thực hiện rà soát, đánh giá kết nạp đảng viên; qua đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới đã đề ra. Nhờ vậy, năm 2022, Đảng bộ xã Lương Trung kết nạp được 11 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 3 đảng viên. Năm 2023, Đảng bộ xã phấn đấu kết nạp được 10 đảng viên mới. Trong 9 tháng năm 2023, Đảng bộ xã đã có 7 quần chúng ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với việc chủ động nguồn, dự kiến Đảng bộ xã sẽ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Bá Thước đặt ra chỉ tiêu kết nạp từ 1.000 đảng viên mới trở lên. Theo đó, hằng năm toàn Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp 200 đảng viên. Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên của từng năm và cả nhiệm kỳ cũng như khắc phục tình trạng “cạn” nguồn quần chúng ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025. Với quan điểm tạo nguồn phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc đánh giá lại kết quả kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020, gắn với rà soát, khảo sát nguồn quần chúng tại địa phương, đơn vị. Trên cơ sở nắm tình hình nguồn quần chúng ở mỗi địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng tổ chức đảng. Đây được xem là giải pháp bảo đảm tính ổn định về kế hoạch phát triển đảng viên mới và khắc phục được tình trạng có những tổ chức đảng hết nguồn quần chúng nhưng vẫn được giao chỉ tiêu. Đồng thời yêu cầu với các cấp ủy, tổ chức đảng phải nêu nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phát triển đảng viên, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, liên tục. Trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới”. Trong đó chú trọng công tác phát triển đảng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; các thôn đặc biệt khó khăn, có ít đảng viên, kiên quyết không để tái tình trạng “trắng” tổ chức đảng, đảng viên xảy ra trên địa bàn. Cùng với phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị trong việc chăm lo dìu dắt, giúp đỡ đoàn viên thanh niên, hội viên để giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chỉ đạo các ban, ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp tư nhân, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là công nhân và học sinh. Với sự chỉ đạo quyết liệt và cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế trong việc mở rộng nguồn của các cấp ủy, tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ huyện Bá Thước có những chuyển biến tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện kết nạp được 725 đảng viên, đạt 72,5% kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Trong đó, năm 2022, kết nạp được 201/200 đảng viên mới; 9 tháng năm 2023 tiếp tục kết nạp 177/248 đảng viên mới. Bài và ảnh: Trần Thanh



