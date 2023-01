Lang Chánh: Đối thoại với Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội

Trong nhiều cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân thì việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Lang Chánh với Nhân dân là cách làm dân chủ, mang lại hiệu quả cao. Thông qua đối thoại, nhiều bức xúc, vướng mắc của Nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền huyện giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Lương thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Với mục tiêu gần dân và lắng nghe được nhiều ý kiến của người dân, năm 2022, xã Đồng Lương đã tổ chức đối thoại với Nhân dân thông qua nhiều hình thức khác nhau như các buổi tiếp xúc cử tri, các buổi họp thôn, qua diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân, qua tiếp công dân... Các ý kiến Nhân dân phản ánh, kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề như quy hoạch khu dân cư, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông, chế độ chính sách đối với hộ nghèo... Ông Phạm Khánh Đạt, Chủ tịch UBND xã Đồng Lương, cho biết: “Đây là những kiến nghị, đề xuất rất sát với đời sống của người dân trong xã. Về cơ bản, các vấn đề Nhân dân phản ánh, nêu ra tại các buổi đối thoại được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp trao đổi, trả lời thấu đáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhân dân. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, chúng tôi tiếp thu và kiến nghị với các cơ quan cấp trên để sớm trả lời cho người dân. Để buổi tiếp xúc, đối thoại đạt hiệu quả, trước khi tiến hành, chúng tôi phải rà soát, chuẩn bị nội dung đối thoại và thông báo để Nhân dân nắm rõ thời gian, chủ động chuẩn bị nội dung tham gia đối thoại. Qua đối thoại, chúng tôi vừa lắng nghe, vừa trực tiếp giải quyết những ý kiến, kiến nghị của người dân, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở”.

Xác định đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, năm 2022, Huyện ủy, UBND huyện Lang Chánh đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực như công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội... Tại các buổi đối thoại, ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan trả lời có trọng tâm, trọng điểm, thấu tình, đạt lý, cơ bản được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Điển hình như, sau khi người dân thôn Chạc Rạnh (xã Tân Phúc) đề nghị huyện quan tâm đôn đốc nhà thầu nhanh chóng hoàn thiện công trình điện để đóng điện cho người dân trong thôn, UBND huyện Lang Chánh đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương hoàn chỉnh công trình đường dây 35KV, TBA 180KV-35KV/0,4KV và đường dây 04KV. Với sự quan tâm của UBND huyện, tháng 9-2022, công trình đã được hoàn thành và đóng điện phục vụ đời sống của bà con Nhân dân thôn Chạc Rạnh. Tương tự, tại thôn Vần Trong (xã Yên Thắng), người dân đề nghị huyện sớm có hướng giải quyết đối với Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Trường Thành vì mỗi khi trời mưa, nhiều hộ dân sinh sống quanh hồ chứa nước của công ty rất lo lắng và bất an khi bị đất, đá, nước tràn vào nhà và tràn xuống đường, mương. Tiếp thu ý kiến của Nhân dân, UBND huyện đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, tuyển quặng đối với Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Trường Thành và yêu cầu công ty chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản. Sau kiểm tra, công ty đã dừng hoạt động để khắc phục các sai phạm đã được chỉ ra như cải tạo các tuyến mương thu gom, thoát nước mặt, nước mưa chảy tràn tại khu vực tiếp giáp với dân cư và ruộng sản xuất của Nhân dân; gia cố lại các bờ ao, bể chứa bùn thải đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; nạo vét bùn thải vào các hố đã khai thác khoáng sản để hoàn trả mặt bằng theo đánh giá tác động môi trường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh cho biết: “Việc giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân có ý nghĩa quyết định đến thành công của đối thoại. Vì vậy, chúng tôi đã nghiêm túc tiếp thu, giải đáp và chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện trực tiếp trả lời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. Qua nhiều năm triển khai thực hiện, hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện Lang Chánh đã đi vào nề nếp, thiết thực và hiệu quả. Ngoài đối thoại theo định kỳ, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở còn đối thoại đột xuất với Nhân dân khi có những vụ việc phức tạp, những vướng mắc, bất cập nảy sinh. Cùng với đối thoại, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện”.

Đối thoại là diễn đàn để Nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền huyện Lang Chánh và các xã, thị trấn tiếp tục chọn đúng và trúng những vấn đề người dân quan tâm để tổ chức đối thoại. Đồng thời phát huy vai trò, sự chủ động, tích cực của MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã hội trong công tác đối thoại để đưa hoạt động đối thoại ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực.

Bài và ảnh: Tố Phương