Lan tỏa những mô hình “Dân vận khéo” ở huyện Nông Cống

Những năm gần đây, các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Nông Cống đã tạo được sức lan tỏa ngày càng sâu rộng và xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND thị trấn Nông Cống.

Thị trấn Nông Cống là một trong hai đơn vị đầu tiên của huyện được Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai làm điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ năm 2022”. Nhiều đổi thay trong cung cách phục vụ Nhân dân của bộ máy chính quyền đã được thể hiện rõ nét. Chính quyền có thư xin lỗi người dân khi những công việc hành chính giải quyết không đúng hẹn; có thư cảm ơn khi những góp ý của Nhân dân là đúng đắn, hợp lý; chính quyền cũng có thư chia buồn khi các gia đình trên địa bàn có việc hiếu và có thư chúc mừng khi người dân có việc vui. Đồng chí Lê Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Nông Cống, chia sẻ: “Mặc dù mới đưa mô hình vào hoạt động nhưng chúng tôi đã tạo được sự thay đổi lớn trong hoạt động hành chính với Nhân dân, được Nhân dân đánh giá rất cao. Qua đó chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả trong giải quyết công việc hành chính”.

Đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Phong trào “Dân vận khéo” của huyện Nông Cống đã được thực hiện đồng bộ ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương. Với mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng trong XDNTM phục vụ hiệu quả sản xuất và đời sống Nhân dân, Nông Cống chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhằm làm cho người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của chương trình XDNTM, cần sự chung tay, góp sức của Nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Đây được xem là chìa khóa tạo ra sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân chung sức tham gia XDNTM.

Sau 11 năm triển khai thực hiện, huyện Nông Cống đã huy động được gần 9.240 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng XDNTM, trong đó, Nhân dân đầu tư hơn 7.440 tỷ đồng xây dựng, cải tạo, chỉnh trang nhà ở, xây dựng các công trình phúc lợi... Sự tham gia tích cực của người dân không chỉ làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn, mà còn góp phần tạo nên sự thành công cho chương trình XDNTM trên địa bàn. Hiện toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Cùng với XDNTM, phong trào “Dân vận khéo” của huyện Nông Cống còn tập trung vận động Nhân dân chuyển trọng tâm sản xuất từ sản lượng sang chất lượng, hiệu quả. Từng bước hình thành và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật và cơ giới hóa, sản phẩm được chứng nhận an toàn, đặc biệt là có sự tham gia của doanh nghiệp vào sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Hiện toàn huyện có 5.000 ha vùng lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, mỗi năm cho thu nhập tăng thêm 3,6 triệu đồng/ha; chuyển đổi linh hoạt trên 1.500 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác có giá trị kinh tế cao, nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa và phát triển kinh tế trang trại; 200 ha lúa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; hơn 30 ha cây ăn quả áp dụng công nghệ cao vào sản xuất; hình thành các vùng sản xuất rau an toàn 300 ha. Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 31 ha cho giá trị thu nhập bình quân từ 200 - 300 triệu đồng/ha/năm; 6 mô hình rau, củ, quả an toàn trong nhà kính, nhà lưới theo hướng ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn VietGAP quy mô 8.000m2 cho thu nhập từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng/ha/năm... Nhờ phát triển sản xuất hiệu quả, đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 48,81 triệu đồng, cao hơn bình quân chung toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,71% theo tiêu chí mới, thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh.

Đáng chú ý, MTTQ và các tổ chức thành viên khác trong huyện cũng đã chủ động triển khai nhiều phong trào “Dân vận khéo” thi đua đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân. Nổi bật phải kể đến các mô hình: “Lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự”, “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” của MTTQ huyện; “Tổ cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội” của hội cựu chiến binh; “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Tuyến đường kiểu mẫu” của hội phụ nữ; “Câu lạc bộ phát triển kinh tế”, “Cổng trường an toàn giao thông” của đoàn thanh niên... Các phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức đoàn thể được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao và Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Nông Cống đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo ra nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả ở cơ sở, khơi dậy và phát huy sức dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM ở địa phương.

Bài và ảnh: Phan Nga