Kỳ vọng những giải pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng báo Đảng

Nhận diện nhiều thách thức cần phải vượt qua của báo chí trong thời đại công nghệ 4.0, kỳ vọng vào sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa của hệ thống báo Đảng, nhiều đại biểu tham dự Hội nghị “Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc” đã bày tỏ tâm huyết, đề xuất những giải pháp mong muốn hệ thống báo Đảng ngày càng phát triển.

Trước thềm Hội nghị, phóng viên Báo Nhân Dân đã ghi lại ý kiến của các đại biểu là nhà quản lý báo chí, đại diện các cơ quan hoạch định chính sách, đại diện các ban, bộ, ngành, lãnh đạo cấp ủy địa phương, các nhà báo giàu kinh nghiệm và các chuyên gia.

Nhà báo Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Hệ thống báo Đảng phải làm cho hay, hấp dẫn, kịp thời đại

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm đến công tác truyền thông, Hội nghị “Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc” là cơ hội lớn để những người làm báo Đảng ngồi lại với nhau, thẳng thắn nhìn lại, chia sẻ, thảo luận những vấn đề thách thức đang đặt ra với hệ thống báo Đảng. Đồng thời, hội nghị cũng gợi mở giải pháp sắp tới để làm sao thực hiện tốt nhất việc chuyển tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân nhanh nhất, chính xác nhất.

Nhà báo Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Phương thức tổ chức của hội nghị mới mẻ, thảo luận nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, thiết thực với sự góp mặt của nhiều chuyên gia nắm rõ về cơ hội và thách thức của báo chí nói chung và hệ thống báo Đảng nói riêng.

Chúng ta đang trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong thế giới phẳng và thậm chí mạng xã hội đang dẫn dắt nhiều câu chuyện đời sống. Trong thách thức này, câu hỏi đặt ra là hệ thống báo Đảng phải làm gì, làm như thế nào, sử dụng nguồn nhân lực ra sao, định ra được thách thức chúng ta đang phải đối mặt.

Theo tôi, quan trọng nhất là hệ thống báo Đảng phải làm cho hay, cho hấp dẫn, kịp thời đại để đảng viên, người dân đọc, tin, hiểu và làm theo. Chúng ta vừa làm rất tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Đây là lúc quan trọng nhất cần phải củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước, chính quyền để người dân chung tay cùng phát triển đất nước hùng cường, ấm no, hạnh phúc.

Các nhà báo trong hệ thống báo Đảng phải ngồi với nhau cùng bàn việc cải tiến, nâng cao chất lượng, đổi mới thông tin cho hấp dẫn. Từ đó, chúng ta phải đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực, thực hiện sứ mệnh của báo chí là bám theo thời sự cuộc sống, đề xuất giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế-xã hội.

Hội nghị là dịp để các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cập nhật thông tin mới nhất về sự phát triển của hệ thống báo Đảng, có những chỉ đạo kịp thời để từ đó mỗi một cơ quan báo chí sẽ phải triển khai nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan của mình.

Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng:Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên báo Đảng

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong hoạt động và tuyên truyền, tuy nhiên hoạt động của báo Đảng địa phương vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh bùng nổ khoa học-kỹ thuật và công nghệ như hiện nay. Để góp phần nâng cao chất lượng báo Đảng địa phương, trước hết cần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ và sự sắc bén của người làm báo Đảng, nhất là trong tuyên truyền xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

Các cơ quan chủ quản của báo Đảng địa phương cần quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để theo kịp với sự phát triển của công nghệ và chuyển đổi số của báo chí hiện đại.

Vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay là tình trạng dịch chuyển nhân lực từ khu vực công sang tư, trong đó báo Đảng địa phương không là ngoại lệ. Để giữ chân người tài, giỏi, đội ngũ phóng viên, biên tập viên giỏi nghề, thạo việc, rất cần sự quan tâm của Trung ương trong vấn đề tuyển dụng, hợp đồng và tăng thu nhập. Bởi thực tế, nhiều cơ quan báo Đảng địa phương hiện nay không thể tự tuyển dụng viên chức, không thể tuyển hợp đồng lao động, trong khi biên chế giảm dần theo từng năm và khối lượng công việc ngày thêm nhiều để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

Cần có quy định cụ thể hơn, biện pháp xử lý mạnh mẽ hơn đối với những vi phạm, những ứng xử không phù hợp của đội ngũ những người làm báo khi sử dụng và tham gia mạng xã hội. Các cơ quan báo Đảng cần có bộ quy chế riêng về tham gia mạng xã hội. Đi kèm theo đó là thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo nâng cao đạo đức cách mạng của người làm báo Đảng trong thời đại ngày nay.

Đối với Hội nghị báo Đảng toàn quốc lần này, chúng tôi tin tưởng các nội dung được chọn lọc và thảo luận sẽ gợi mở nhiều vấn đề thiết thực. Mong rằng các báo Đảng địa phương cần thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Để làm được điều này, rất mong Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam… hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức các hội thảo, tập huấn để bồi dưỡng nghiệp vụ.

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên, Tổng Biên tập Báo Phú Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Yên: Kỳ vọng đón nhận được nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ Hội nghị

Đồng chí Đào Phạm Hoàng Quyên, Tổng Biên tập Báo Phú Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Yên.

Tôi cùng các đồng nghiệp các báo Đảng địa phương hết sức phấn khởi, kỳ vọng những điều đang vướng mắc của các báo địa phương sẽ tìm thấy kinh nghiệm hay để giải quyết qua Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc. Đó là vấn đề biên chế, về cơ chế đặt hàng và cách tính định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động của báo in, báo điện tử, về lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ…

Những vấn đề mà Báo Phú Yên quan tâm cũng là những vấn đề mà các báo Đảng địa phương đang vướng hiện nay. Đó là biên chế, về cơ chế đặt hàng và cách tính định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động.

Thứ nhất, Quy định số 338-QĐ/TW, ngày 26/11/2010 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã không còn phù hợp. Quy định này ban hành thời điểm các báo chỉ có báo in và trang thông tin điện tử tổng hợp. Khi báo in xuất bản xong thì đưa lên trang điện tử. Hiện nay các báo Đảng địa phương có 2 ấn phẩm: báo in và báo điện tử. Hơn thế, theo định mức biên chế do Ban Tổ chức Trung ương giao hàng năm cho các tỉnh, thành ủy, định biên này cũng được yêu cầu tinh giản theo lộ trình chung, rất khó để bảo đảm nhân lực cho báo hoạt động, đặc biệt các tỉnh có địa hình miền núi, nhiều vùng sâu, vùng xa, giao thông hạn chế.

Thứ hai, báo Đảng địa phương là cơ quan của Đảng bộ, sử dụng ngân sách để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 18/2021 về định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử để triển khai thực hiện Nghị định 32/2019 Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hiện nay các địa phương đang gặp nhiều lúng túng. Bản chất vẫn là sử dụng ngân sách nhà nước, nhưng các địa phương rất khó tính rạch ròi giá thành cho tác phẩm báo chí và sản phẩm báo chí.

Thứ ba là lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ của các báo. Các báo địa phương đã rất nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị do tỉnh, thành ủy giao, vừa phải dốc sức tìm cách tăng nguồn thu từ hoạt động truyền thông, quảng cáo và phát hành. Nhưng với báo in hiện nay theo xu hướng chung ngày càng thu hẹp, giá đầu vào tăng cao nên càng phát hành, càng phải bù lỗ. Nguồn thu trên báo điện tử thì bị các mạng xã hội cạnh tranh, hơn thế tại các địa phương, số lượng doanh nghiệp có nhu cầu thực sự cần quảng cáo gần như cố định hàng năm, quanh đi quẩn lại cũng bấy nhiêu doanh nghiệp, rất khó tăng thêm doanh số quảng cáo.

Tôi rất hân hạnh được Ban Tổ chức mời tham gia phiên thảo luận về chủ đề Đổi mới sáng tạo trong báo chí xây dựng Đảng. Đây có thể nói là vấn đề cấp thiết hiện nay đối với các báo Đảng địa phương. Đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, cũng là để tồn tại trong môi trường cạnh tranh không nhiều lợi thế với mạng xã hội và giữa các cơ quan báo chí. Tôi mong muốn nghe những kinh nghiệm, cách làm của các báo bạn, nhất là Báo Nhân Dân, không chỉ trong cách thể hiện đề tài, sáng tạo về chuẩn mực hình thức trình bày, mà còn cách sử dụng công nghệ để tuyên truyền xây dựng Đảng hiệu quả nhất.

Nhà báo Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh: Mong hệ thống báo Đảng chuyển tải nội dung mềm mại, gần gũi hơn

Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị Báo Đảng toàn quốc lần đầu tiên có ý nghĩa lớn với hệ thống báo Đảng nói riêng và báo chí Việt Nam nói chung.

Hiện nay, nội dung được chuyển tải trên hệ thống báo Đảng đang dần đi vào cuộc sống, không còn khô khan như trước đây. Đặc biệt, Báo Nhân Dân đã tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới nội dung trên các nền tảng, dễ tiếp cận người đọc, người xem, người nghe. Đây là yếu tố tích cực đưa hệ thống báo Đảng chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, đưa nội dung thiết thực đến với các tầng lớp nhân dân.

Ngoài việc đẩy mạnh số hóa báo chí, tôi mong hệ thống báo Đảng nên chuyển tải mềm mại hơn để người đọc, người nghe dễ tiếp cận hơn. Đặc biệt chú trọng tới những câu chuyện gắn với đời sống người dân, gắn với cơ sở Đảng.

Tôi mong thời gian tới, hệ thống báo Đảng các tỉnh, thành phố càng có nhiều tin, bài thiết thực, gần gũi với người dân, đặc biệt là những thông tin giúp cho hệ thống cơ sở Đảng, cấp chính quyền, đoàn thể xem là định hướng để giúp thông tin cho người dân ngày càng tốt hơn.

