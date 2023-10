Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Xuân Lai

Sáng 28/10, Đảng bộ xã Xuân Lai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (10/1953 - 10/2023).

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Xuân Lai.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân và con em xã Xuân Lai xa quê.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những dấu ấn lịch sử, thành tựu vẻ vang của Đảng bộ xã trong 70 năm xây dựng và phát triển.

Cách đây 70 năm, vào tháng 10/1953, thực hiện chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã, xã Xuân Lai đuợc thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Minh Nghĩa làm 3 xã gồm: Xuân Lai, Xuân Minh và Xuân Lập ngày nay; đồng thời thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên gồm có 73 đảng viên, 9 uỷ viên chấp hành chi uỷ, do đồng chí Trịnh Duy Dung làm Bí thư Chi bộ.

Ngay sau khi được thành lập, Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của xã đã tích cực phát triển cơ sở cách mạng, bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và lãnh đạo, phát động mạnh mẽ phong trào đấu tranh bảo vệ và xây dựng quê hương trong các tầng lớp Nhân dân. Đến nay, trải qua 28 kỳ Đại hội, Đảng bộ Xuân Lai đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, Đảng bộ xã có 455 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ xã Xuân Lai luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; lấy đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thoát nghèo bền vững là mục tiêu phát triển. Vì vậy, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã có bước chuyển biến rõ nét; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 62 triệu đồng/người/năm. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng luôn được coi trọng.

Đảng bộ xã Xuân Lai đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; 3 Huân chương Lao động hạng ba và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân Thái Xuân Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lai đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua.

Nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Lai cần tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới, nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa để vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện, huy động tốt các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng theo tiêu chí đô thị văn minh trong năm 2023, góp phần xây dựng xã Xuân Lai ngày càng phát triển...

Nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã trao Huy hiệu đảng cho 31 đảng viên 30, 40, 45, 50, 55 và 60 năm tuổi đảng thuộc Đảng bộ xã Xuân Lai.

Lê Thơ (CTV)