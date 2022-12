Khai trừ 6 đảng viên vi phạm pháp luật

Tại Kỳ họp tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Thanh Hoá đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 6 đảng viên.

Theo thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh, các đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng gồm:

Trịnh Hữu Nghĩa, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT;

Nguyễn Văn Phụng, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT;

Bùi Trí Thức, đảng viên, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT;

Lê Thế Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học thuộc Sở GD&ĐT;

Vũ Thị Ninh, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Sách và Thiết bị trường học, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá.

Theo thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh, 5 đảng viên trên đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị giáo dục tại Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Ngọc Phải, đảng viên thuộc Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Miền núi, vì đã có hành vi mua bán trái phép 14 hóa đơn giá trị gia tăng không kèm theo hàng hóa, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can và Viện Kiểm sát Nhân dân TP Thanh Hóa truy tố ra trước Tòa án Nhân dân TP Thanh Hóa để xét xử bị can.

BĐT