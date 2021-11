Huyện Triệu Sơn tăng cường nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội

Trước sự bùng nổ thông tin, sự phát triển vượt bậc của internet và các loại báo mạng điện tử... việc cần phải nắm vững tư tưởng, định hướng thông tin đối với Nhân dân là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng được Đảng bộ huyện Triệu Sơn quán triệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Xác định rõ tầm quan trọng, vai trò vị trí của công tác này, đã giúp huyện Triệu Sơn nhiều năm nay ổn định tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế và đặc biệt là trong quá trình phấn đấu xây dựng đạt huyện nông thôn mới (NTM) cuối năm 2021.

Huyện Triệu Sơn trang hoàng các tuyến đường xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm, ngay từ đầu năm, bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn đã xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch theo tháng, quý... định hướng các nội dung cần nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội (DLXH), chỉ đạo việc nắm DLXH đối với các vụ việc bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn... thông báo nhanh qua điện thoại, nhóm zalo, hội nghị hoặc bằng văn bản. Duy trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo để nắm bắt các nội dung được dư luận Nhân dân quan tâm về công tác giảm nghèo, xây dựng NTM, đất đai, môi trường, an toàn giao thông, khai thác tài nguyên khoáng sản... Trong đó, ban tuyên giáo, dân vận và MTTQ cùng các đoàn thể, cơ quan chuyên môn chủ động, tích cực sâu sát cơ sở, tham mưu giải quyết kịp thời. Đặc biệt, sau Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện, xã đều trực tiếp đối thoại với dân khi có vấn đề nóng xảy ra; duy trì thường xuyên lịch tiếp dân để giải quyết những vấn đề người dân băn khoăn, kiến nghị. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đều thực hiện tốt nội dung này và giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong dân, từ đó tạo được niềm tin, sự phấn khởi trong Nhân dân. Toàn huyện có 60 đồng chí là báo cáo viên (trong đó có 43 đồng chí là báo cáo viên cấp huyện), 20 cộng tác viên DLXH. Đây là lực lượng có trình độ, năng lực và uy tín được cơ cấu tại các phòng, ban, ngành, MTTQ, các hội, đoàn thể huyện, xã, cơ quan, đơn vị trong công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng DLXH trên địa bàn; đội ngũ tuyên truyền viên của các cơ quan, đơn vị rải đều khắp các địa phương trong toàn huyện. Huyện quan tâm tạo mọi điều kiện cho các cộng tác viên hoạt động, cung cấp thông tin cho cộng tác viên thông qua các hội nghị, giao ban, tài liệu,... Nhờ vậy, đội ngũ cộng tác viên DLXH từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là những tin bức xúc, nổi cộm, giúp lãnh đạo huyện kịp thời có những định hướng, quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành sát với thực tế, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện... Do đó, tình hình tư tưởng, DLXH trên địa bàn huyện vẫn cơ bản ổn định, góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Trong phòng, chống dịch COVID-19, huyện Triệu Sơn là một trong những địa phương huy động được sức dân và cộng đồng doanh nghiệp chung tay với cấp ủy, chính quyền phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả; trong xây dựng NTM, huyện đã huy động được sức dân tham gia xã hội hóa chiếm 70,51% (6.876,849 tỷ đồng) trong đó Nhân dân đóng góp bằng tiền mặt, ngày công, hiến đất, chỉnh trang nhà cửa, vườn tạp... Toàn huyện có 31/32 xã đạt chuẩn NTM (xã Triệu Thành đã được tỉnh thẩm định hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM); trình tỉnh thẩm định công nhận xã Đồng Lợi và Vân Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao; thôn 7, xã Vân Sơn và thôn Lộc Trạch, xã Đồng Lợi đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Huyện đã hoàn thành các tiêu chí huyện NTM trình các sở, ngành cấp tỉnh thẩm tra báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021.

Đồng chí Lê Thị Sen, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cho biết: “Qua nắm bắt DLXH, cán bộ, đảng viên và Nhân dân rất phấn khởi với quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy nhanh tiến độ về đích huyện NTM trước 1 năm so với kế hoạch. Sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp Nhân dân là một trong những thành công trong công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng DLXH kịp thời, sâu sát cơ sở của hệ thống tuyên giáo nói chung, những người làm công tác tư tưởng của Đảng nói riêng. Do vậy công tác xã hội hóa trên địa bàn huyện được Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia làm nhiều công trình, phần việc; một số xã có cơ chế hỗ trợ khuyến khích các thôn xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu”.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng DLXH trên địa bàn, huyện Triệu Sơn xác định, công tác DLXH phải gắn liền với công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tuyên giáo cơ sở và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan, là đầu mối giúp cấp ủy quản lý điều hành hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bài và ảnh: Minh Trang