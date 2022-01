Huyện Lang Chánh nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo đánh giá hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC). Đó là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ CCHC ở huyện Lang Chánh. Vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp, bảo đảm các thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết nhanh gọn, đúng quy trình cho tổ chức, công dân.

Công chức bộ phận “một cửa” xã Tân Phúc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Năm 2021, xã Tân Phúc không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết TTHC. Đồng chí Lê Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tân Phúc, cho biết: “Đạt được kết quả này, trong năm cán bộ, công chức xã đã thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã sử dụng thành thạo việc ký số trên văn bản điện tử nên có thể giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân ở mọi lúc, mọi nơi. Cùng với đó, xã đầu tư đầy đủ các trang thiết bị như máy tính kết nối internet, máy in, máy photo, tủ đựng hồ sơ, bình nước, ghế ngồi chờ cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC. Tại bộ phận “một cửa” công khai toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, công khai mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết TTHC theo quy định hiện hành để tổ chức, cá nhân thuận tiện nghiên cứu cũng như giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức”. Trong năm, xã Tân Phúc tiếp nhận 251 hồ sơ TTHC, trong đó số giải quyết đúng hạn và trước hạn là 250 hồ sơ, chỉ có 1 hồ sơ quá hạn.

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và kế hoạch CCHC của tỉnh, hằng năm UBND huyện Lang Chánh đã ban hành kế hoạch, đề ra nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện một cách đồng bộ, thực chất, đem lại hiệu quả rõ rệt; những đơn vị nào còn hạn chế, thiếu sót phải đưa ra được các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. UBND huyện tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước, cải cách TTHC trên các lĩnh vực theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, để ngăn chặn tình trạng cán bộ, công chức có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân, hằng năm UBND huyện đều thành lập đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước đối với các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện. Năm 2021, đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra tại Trường THCS Đồng Lương, Trường Tiểu học Đồng Lương, Trường Mầm non Đồng Lương, Trường Mầm non thị trấn Lang Chánh, Trường THCS Lâm Phú, Trường THCS Yên Khương, Trường THCS Yên Thắng và UBND các xã Giao Thiện, Đồng Lương, Giao An, Tam Văn, Tân Phúc, Lâm Phú, Yên Khương, Yên Thắng, Trí Nang, thị trấn Lang Chánh. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương và công tác CCHC tại các trường học, các địa phương.

Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, bộ phận “một cửa” UBND huyện đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất nơi làm việc như máy tính, máy in, scan, fax... phục vụ công tác CCHC. Bộ phận “một cửa” UBND các xã, thị trấn được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp đường truyền Internet để cập nhật, khai thác thông tin cải cách TTHC và ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc để tiếp nhận văn bản đi, văn bản đến theo đường điện tử. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc rà soát, niêm yết công khai TTHC. Tại bộ phận “một cửa” UBND huyện đã được niêm yết, công khai đầy đủ 301 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi tiếp cận, tìm hiểu về TTHC cũng như liên hệ giải quyết công việc. Cùng với việc niêm yết công khai, công dân có thể tra cứu TTHC bằng màn hình cảm ứng hoặc truy cập Trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ https://langchanh.thanhhoa.gov.vn. Các TTHC được công khai đầy đủ trình tự, nội dung, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời gian giải quyết, đối tượng, cơ quan thực hiện TTHC, các mẫu đơn, tờ khai, quy định thu phí, lệ phí (nếu có). Việc cập nhật các TTHC mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung của Trung ương, của tỉnh luôn được huyện thực hiện kịp thời. 10/10 xã, thị trấn cũng niêm yết, công khai 218 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, đồng thời niêm yết địa chỉ tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân. Tất cả các loại giấy tờ, hồ sơ giải quyết TTHC đều được các xã, thị trấn tiếp nhận, phân loại, thực hiện quy trình giải quyết và trả kết quả đúng thời gian quy định, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, đúng luật, không gây phiền hà cho tổ chức, công dân.

Để hiện đại hóa công tác CCHC, UBND huyện Lang Chánh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng website bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được thuận tiện, hạn chế tập trung đông người khi giải quyết TTHC để phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả các phòng chuyên môn UBND huyện và 10/10 xã, thị trấn đều sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; được cấp và sử dụng chứng thư số cơ quan, chữ ký số cá nhân để xử lý công việc; 100% các văn bản đi, văn bản đến được trao đổi dưới dạng điện tử và có chữ ký số. Để quy trình giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị được minh bạch và hiệu quả, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2008, một số đơn vị đã chuyển đổi sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015.

Những chuyển biến trong công tác CCHC ở Lang Chánh đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước và phục vụ tốt nhất nhu cầu của các tổ chức, công dân.

Bài và ảnh: Tố Phương