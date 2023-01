Hòa giải viên ở cơ sở - “cầu nối” tình đoàn kết cộng đồng ở Thiệu Hóa

Bằng việc vận dụng kỹ năng tuyên truyền, dân vận khéo, gắn với các quy định của pháp luật và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, đội ngũ hòa giải viên của huyện Thiệu Hóa đã và đang là “cầu nối” tình đoàn kết láng giềng, hóa giải mọi mâu thuẫn trong Nhân dân.

Cán bộ hòa giải xã Thiệu Vận thực hiện hòa giải hôn nhân gia đình.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác hòa giải, đặc biệt khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực, UBND xã Thiệu Vận đã thành lập, kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở. Hiện nay, toàn xã có 6 tổ hòa giải thuộc 6 thôn, với 58 hòa giải viên. Thành viên các tổ hòa giải cơ sở được cơ cấu gồm: phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn; chi hội trưởng các hội: phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, bí thư chi đoàn; những người có uy tín trong thôn, khu dân cư và các dòng họ.

Để công tác hòa giải đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, năm 2022, xã Thiệu Vận đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ công an tham gia vào các tổ hòa giải cơ sở. Theo đó, các tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn xã Thiệu Vận đã tiếp nhận 16 vụ việc. Xác định công tác hòa giải ở cơ sở không chỉ giải tỏa những mâu thuẫn trong Nhân dân, hàn gắn tình làng, nghĩa xóm, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong giữ gìn sự bình yên, an ninh trật tự ở các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đội ngũ hòa giải viên cơ sở của xã Thiệu Vận gặp gỡ, gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là trở thành “bạn” của cả hai bên để tuyên truyền, khéo vận động giải tỏa thành công 15 vụ tranh chấp, mâu thuẫn, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân.

Đầu năm 2022, bà Vũ Thị Hảo và con dâu Hà Thị Liễu, ở thôn Quy Xá, xảy ra mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Sự việc được khởi nguồn từ việc chị Liễu xây dựng công trình vệ sinh trên diện tích đất ở mà trước đây được bà Hảo cho. Không đồng ý với việc làm của con dâu, bà Hảo cùng con gái là Nguyễn Thị Vần đã đòi lại diện tích đất đã cho vợ chồng chị Liễu. Thấy mâu thuẫn mỗi ngày một căng thẳng, đầu tháng 6-2022, chị Liễu đã có đơn trình báo, đề nghị UBND xã Thiệu Vận giải quyết. Trước sự việc trên, tổ hòa giải thôn Quy Xá do ông Hà Khả Vĩnh, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ hòa giải đã xuống gia đình nắm bắt tình hình. Qua phân tích, nguyên nhân của vụ việc là bất đồng quan điểm giữa các thành viên trong gia đình. Trong vai trò là người thân của gia đình, ông Vĩnh cùng các thành viên tổ hòa giải thôn đã gặp gỡ trò chuyện, phân tích để bà Hảo và chị Liễu nhìn nhận lại sự việc. Đồng hành cùng với tổ hòa giải thôn Quý Xá, ngày 16-6-2022, lãnh đạo xã Thiệu Vận đã mời bà Hảo và chị Liễu lên trụ sở UBND xã để gặp gỡ, tìm hướng tháo gỡ “nút thắt” trong mâu thuẫn của hai mẹ con. Quá trình hòa giải, ông Vũ Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã vừa dẫn căn cứ pháp luật, vừa lấy đạo lý, tình cảm để thuyết phục các bên. Từ những phân tích của lãnh đạo xã và tổ hòa giải cơ sở, các thành viên trong gia đình bà Hảo cùng ngồi lại giãi bày nỗi lòng của mình. Hiện nay, gia đình bà Hảo đã sống hòa thuận với nhau hơn, chị Liễu cũng đã có giấy xin rút đơn gửi đến UBND xã Thiệu Vận.

Là trung tâm huyện lỵ với dân số đông, các hoạt động sản xuất, giao thương kinh tế trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa luôn diễn ra sôi động. Điều này cũng là căn nguyên dẫn đến các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân diễn ra khá nhiều. Gần đây nhất là mâu thuẫn giữa hai hộ dân là Hoàng Viết Khanh và Lê Văn Bảy ở Tiểu khu 10 về tranh chấp lối đi, rãnh thoát nước thải sinh hoạt. Ngày 4-5-2022, ông Khanh có đơn gửi UBND thị trấn Thiệu Hóa về việc rãnh thoát nước thải của gia đình ông bị người hàng xóm là ông Bảy chặn và phá hỏng. Quyết tâm hòa giải thành vụ việc, UBND thị trấn Thiệu Hóa đã thành lập tổ công tác do ông Hoàng Bình Thủy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn làm tổ trưởng, kết hợp cùng tổ hòa giải cơ sở xuống địa bàn xác minh sự việc từ những người hàng xóm xung quanh. Xuất phát từ thực tiễn hình thành thửa đất giữa các hộ gia đình, hồ sơ địa chính và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt chung của khu dân cư, ông Thủy đã đưa ra các quy định của pháp luật phân tích cho mọi người dân hiểu rõ ngọn ngành. Đồng thời, vận động hai hộ gia đình, với tình làng nghĩa xóm tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự khu dân cư. Hiểu rõ “tình - lý”, hai bên đồng ý ký tên vào biên bản hòa giải. Hộ ông Khanh thống nhất tháo dỡ một phần tường rào, tương ứng một hàng gạch đơn để mở rộng đường vào nhà ông Bảy. Còn hộ ông Bảy cũng dành một phần diện tích đất để làm rãnh thoát nước thải cho hộ ông Khanh. Ông Lê Xuân Hà, công chức tư pháp, hộ tịch thị trấn Thiệu Hóa, cho biết: "Trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thị trấn, góp phần xây dựng tình đoàn kết trong Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến, các vụ việc hòa giải thành ở trên địa bàn thị trấn luôn đạt tỷ lệ cao. Năm 2022, các tổ hòa giải cơ sở của thị trấn tiếp nhận 61 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm, uy tín và sự tinh tế trong tuyên truyền giữa lý và tình, các hòa giải viên của thị trấn đã hòa giải thành 51 vụ việc”.

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, hằng năm, huyện Thiệu Hóa đều có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở các thôn, xóm, khu phố. Đến nay, các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện đã được củng cố, kiện toàn với 167 tổ hòa giải và 1.139 hòa giải viên. Đội ngũ hòa giải viên đã tích cực tham gia hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả. Năm 2022, các tổ hòa giải của huyện đã hòa giải thành 156/175 vụ việc. Kết quả hòa giải thành ở cơ sở đã và đang góp phần giảm khiếu kiện, tố cáo của Nhân dân, ổn định an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thiệu Hóa.

Bài và ảnh: Trần Thanh