Hiệu quả từ thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ ở huyện Vĩnh Lộc

Nhằm tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian qua Huyện ủy Vĩnh Lộc đã chú trọng công tác điều động, luân chuyển (ĐĐLC) cán bộ gắn với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương. Việc này tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện thêm kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành trong lãnh đạo, giải quyết công việc toàn diện hơn, sát thực tế hơn với cơ sở, với Nhân dân.

Làng quê nông thôn mới nâng cao ở xã Vĩnh Tiến ngày một khang trang, sạch đẹp.

Tháng 4-2020, đồng chí Lưu Thị Thương, là Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tiến. Khi nhận nhiệm vụ mới, điều mà đồng chí trăn trở là làm sao đưa địa phương ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, đồng chí Thương luôn nêu gương, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, tiếp cận toàn diện các mặt công tác, sâu sát cơ sở, tạo mối liên hệ với Nhân dân. Bằng trách nhiệm và khả năng của mình, đồng chí đã cùng ban chấp hành đảng bộ xã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu; phân công, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng ủy bám cơ sở; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM; tiến hành rà soát từng tiêu chí, lập kế hoạch thực hiện theo từng nhóm tiêu chí: phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển kinh tế để tăng thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Năm 2020, Vĩnh Tiến đã hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao, có 2 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, đến nay trên địa bàn xã có 50% thôn đạt NTM kiểu mẫu.

Thực hiện Kế hoạch ĐĐLC cán bộ lãnh đạo, quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc, từ tháng 1-2020 đến nay, huyện đã thực hiện luân chuyển 6 đồng chí cán bộ cấp huyện về tham gia ban chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn, chỉ định giữ chức vụ bí thư đảng ủy các xã, thị trấn; 1 đồng chí chỉ định giữ chức vụ phó bí thư thường trực đảng ủy; 1 đồng chí giới thiệu bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND xã; ĐĐLC 2 đồng chí từ cấp xã về công tác tại UBND huyện và Huyện ủy; ĐĐLC 6 đồng chí cán bộ từ xã này sang xã khác tham gia ban chấp hành đảng bộ các xã, chỉ định giữ chức vụ bí thư đảng ủy các xã, 2 đồng chí chỉ định giữ chức vụ phó bí thư thường trực đảng ủy; 3 đồng chí giới thiệu bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã.

Đánh giá về công tác ĐĐLC cán bộ, đồng chí Lê Văn Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lộc cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch ĐĐLC, xem xét cân nhắc kỹ lưỡng năng lực, uy tín từng đồng chí được ĐĐLC để bố trí vào vị trí công tác mới phù hợp với năng lực, sở trường, giao nhiệm vụ cụ thể, công bố quyết định thay đổi cán bộ chủ chốt; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin cho Nhân dân, đảng viên đối với công tác cán bộ tại địa phương. Các đồng chí được ĐĐLC đều có trình độ chuyên môn đại học, trình độ chính trị từ trung cấp trở lên, đã kinh qua giữ các chức vụ chủ chốt lãnh đạo tại các địa phương, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, có kinh nghiệm, có uy tín trong Đảng, đã được rèn luyện trưởng thành từ thực tiễn, qua các năm được Ban Thường vụ Huyện ủy nhận xét, đánh giá liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện để điều động giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý tại đơn vị mới. Đối với cán bộ được luân chuyển về cơ sở rất năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; có tinh thần trách nhiệm cao với cơ sở; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong giải quyết công việc do không phải là người địa phương nên không bị ràng buộc, không bị chi phối bởi các mối quan hệ gia đình, họ hàng, bạn bè, tránh được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; giải quyết công việc bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng. Sau khi được ĐĐLC, các đồng chí đã cùng với tập thể ban chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn đoàn kết, xây dựng tốt mối quan hệ công tác trong đơn vị; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; củng cố, kiện toàn và nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác ĐĐLC cán bộ vẫn có những hạn chế. Cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện về cơ sở, đến đơn vị mới cần phải có một thời gian nhất định để làm quen, tiếp cận công việc mới; các đồng chí được điều động từ xã này đến xã khác cũng phải có thời gian để nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, tình hình thực tế đơn vị do đó cũng ảnh hưởng đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền. Các đồng chí được điều động đến cơ sở thời gian đầu gặp khó khăn do chưa nắm vững tình hình, phong tục, tập quán, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị mới. Một số cán bộ được ĐĐLC đến đơn vị mới gặp khó khăn về nơi làm việc cách xa, điều kiện tại cơ sở chưa có phòng nghỉ, bếp ăn đi lại, sinh hoạt...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước cho số cán bộ được ĐĐLC, cán bộ trẻ được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt. Đồng thời, quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ, giúp cán bộ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục đề nghị cấp trên có chính sách phù hợp hơn đối với cán bộ lãnh đạo quản lý được ĐĐLC về cơ sở; thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn công tác ĐĐLC cán bộ, góp phần chuẩn bị nguồn cán bộ cho huyện trước mắt và lâu dài.

Bài và ảnh: Tô Hà