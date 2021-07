Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Củng cố, kiện toàn bộ máy để hoạt động hiệu quả

Việc củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả đã giúp MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, xứng đáng là trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc.

Mô hình sản xuất khoai môn tím của hội viên nông dân xã Dân Lý (Triệu Sơn). Ảnh: Lê Hà

Tin liên quan: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính ... Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét về vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị; phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Từ đổi mới nhận thức

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, Nhân dân làm chủ. Tiếp nối quan điểm của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy là nghị quyết đầu tiên sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể CT-XH các cấp thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú và linh hoạt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo việc sơ kết, đánh giá, thực hiện nghị quyết thông qua hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH hàng năm, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều nơi chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để thực hiện nghị quyết, đồng thời rà soát, bổ sung kế hoạch hành động thực hiện sát với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra tại cơ sở để thấy rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của công tác MTTQ và hoạt động của các đoàn thể CT-XH đối với sự phát triển đi lên của tỉnh; tầm quan trọng của Nghị quyết 02-NQ/TU, nhằm xóa bỏ tư tưởng xem nhẹ công tác dân vận của một bộ phận cán bộ và Nhân dân.

“Gỡ khó” trong lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện bằng việc MTTQ và mỗi đoàn thể CT-XH huyện Như Xuân đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền đảm nhận thực hiện từ 1 đến 3 nội dung các phong trào thi đua, trong đó MTTQ huyện đảm nhận vận động hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo và phong trào “Khu dân cư (KDC) sáng - xanh - sạch - đẹp. Năm 2020, MTTQ huyện phát động làm điểm phong trào “KDC sáng - xanh - sạch - đẹp” tại 5 KDC các thôn Đồng Xuân (Hóa Quỳ), Vân Hòa (Cát Vân), Yên Thắng (Yên Cát), Nhà Máy (Bãi Trành), thôn 7 (Xuân Bình). Đầu năm 2021, cả 5 KDC đã hoàn thành các tiêu chí của phong trào với tinh thần xã hội hóa rất cao và nhân rộng toàn huyện được 70 KDC sáng - xanh - sạch - đẹp; nổi bật là đã đầu tư, đưa vào sử dụng 8,2km đèn điện chiếu sáng nông thôn bằng bóng năng lượng mặt trời, bóng đèn điện ở các xã Thanh Lâm, Bình Lương, Xuân Bình.

Đồng chí Lê Đình Chương, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân cho biết: “Việc nói đi đôi với làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong mọi việc, làm trước cho Nhân dân thấy và tin tưởng làm theo đã làm thay đổi nhận thức của người dân, họ nhận thấy rõ hiệu quả công việc và sẵn sàng ủng hộ chủ trương của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể”.

Chi hội phụ nữ thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) là một trong những chi hội tiêu biểu của xã, của huyện về mọi mặt, góp phần quan trọng vào xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh năm 2019. Phong trào phụ nữ cũng như phong trào của các tổ chức đoàn thể ở đây luôn được đánh giá cao thể hiện rõ ở công việc, trách nhiệm của cán bộ đoàn thể và tinh thần hăng hái của đoàn viên, hội viên. Chị Lê Thị Nhung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Xuân Lập cho biết: “Mỗi trưởng đoàn thể chúng tôi nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc và kết hợp cùng nhau để có tiếng nói chung vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng làm. Đến nay, chi hội phát động phong trào hoặc triển khai thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì của cấp trên, chúng tôi đều nhận được sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của hội viên, đoàn viên và Nhân dân”.

Qua các phong trào, hoạt động ở cơ sở của MTTQ và các đoàn thể tại một số địa phương cho thấy, cán bộ làm công tác mặt trận và đoàn thể các cấp đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng tham gia. Qua đó, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã nhận thức sâu sắc và tích cực chung tay cùng với hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương.

Qua tìm hiểu tại các cơ sở, chúng tôi được biết, nhiều đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phấn khởi trước việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác quần chúng trong tình hình mới, khẳng định và củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với Đảng, chính quyền và nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH trong hệ thống chính trị.

Đến sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Bộ máy hoạt động của cơ quan, đơn vị được ví như đầu tàu kéo cả con tàu, nếu đầu tàu khỏe thì con tàu vận chuyển nhanh, gọn, hiệu quả. Bộ máy hoạt động của cơ quan, đơn vị cũng cần phải được sắp xếp, tinh gọn, tránh cồng kềnh, sức ì sau nhiều năm hoạt động. Sắp xếp cũng đồng nghĩa với việc bố trí lại cán bộ hợp lý ở từng vị trí, công việc để phát huy năng lực sở trường của mỗi con người, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần đó, Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy đã đề ra nhiệm vụ sắp xếp lại bộ máy hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH nhằm phát huy năng lực, trình độ, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và tổ chức các hoạt động đi vào thực chất hơn, đóng góp nhiều hơn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có hàng chục đồng chí được tham gia lớp quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và được cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Bộ máy cơ quan được sắp xếp theo hướng tinh gọn giảm một đầu mối. Đối với cấp huyện có 27/27 đồng chí chủ tịch Ủy ban MTTQ tham gia Ban Thường vụ cấp ủy, đồng thời giữ chức Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, 100% đồng chí đạt chuẩn trình độ chuyên môn và cao cấp lý luận chính trị.

Cơ quan Hội LHPN tỉnh cũng sắp xếp, tinh gọn giảm một đầu mối và thực hiện tinh giản biên chế, phân công lại công việc đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao. Hoạt động của cơ quan chuyên trách các cấp đi vào nền nếp, khoa học, có nhiều đổi mới, sâu sát cơ sở, khắc phục “bệnh” hành chính. Công tác cán bộ nữ được chú trọng, chủ động hơn trong phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu cán bộ nữ, đặc biệt là nguồn cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: cấp xã đạt 22,7% (tăng 4,04%); cấp huyện đạt 18,27% (tăng 2,77%), cấp tỉnh đạt 10,8% (tăng 2,23%). Nhiều cán bộ trưởng thành từ tổ chức hội, được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH khác, trong đó có 159 cán bộ hội được luân chuyển công tác (2 đồng chí cấp tỉnh, 40 đồng chí cấp huyện, 117 đồng chí cấp xã).

Đối với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, năm 2017, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đã công bố quyết định giải thể 27 công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố. Việc sắp xếp lại mô hình công đoàn giáo dục cấp huyện và bố trí cán bộ sau khi sắp xếp về tổ chức của LĐLĐ được các cấp ủy đảng và Tỉnh ủy đánh giá cao, thực sự đổi mới và có chất lượng...

Cùng với đó, công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp cũng được quan tâm thực hiện. Một số doanh nghiệp đã thành lập tổ chức đoàn thể, như hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, công đoàn... Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy được thực hiện đồng thời với công tác luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ đã phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ mặt trận và đoàn thể tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy và quan tâm đến công tác cán bộ cho thấy, vai trò, vị trí của MTTQ và các đoàn thể CT-XH đang được các cấp ủy địa phương quan tâm đúng mức hơn. Đây là điều kiện, động lực để hoạt động của mặt trận và đoàn thể hoạt động có hiệu quả hơn.

Phan Nga - Lê Hà

Bài 3: Hướng các hoạt động về cơ sở.