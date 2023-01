Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm về đích huyện nông thôn mới nâng cao

Bước qua một năm với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với truyền thống của đơn vị 2 lần đạt danh hiệu anh hùng - “Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị - xã hội. Một Yên Định tràn đầy sức xuân đang vươn mình mạnh mẽ với thế và lực để phấn đấu năm 2023 về đích huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm HTX nông nghiệp công nghệ cao xã Định Hòa chuyên sản xuất rau, quả an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP trong nhà màng. Ảnh: Minh Hiếu

Tiếp nối và phát huy truyền thống của quê hương, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, năm 2022 - một năm mà cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện phải “gồng mình” để phòng, chống dịch COVID-19, những biến động giá cả thị trường... nhưng với những giải pháp “căn cơ”, thiết thực mang tính đột phá được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là có 26/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ như: giá trị sản xuất tăng 19,95%; một số sản phẩm chủ lực chiếm tỷ trọng lớn là may mặc, da giày, đá xuất khẩu, sản xuất đá ốp lát... Tổng huy động vốn đầu tư phát triển tăng 30,98% so với cùng kỳ, tương đương 3.562 tỷ đồng, bằng 111,31% kế hoạch. Thu - chi ngân sách đảm bảo kế hoạch dự toán đề ra, trong đó, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 513 tỷ đồng, vượt 23,32% so với dự toán tỉnh giao, bằng 100,63% so với dự toán huyện giao.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Yên Định có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, dự kiến đến hết năm có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã NTM nâng cao toàn huyện lên 7 xã, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện có 10 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao, đạt 125% kế hoạch, nâng số sản phẩm OCOP trên địa toàn huyện lên 14 sản phẩm. Những kết quả trên đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61,55 triệu đồng/năm, tăng 12,7% so với năm 2021.

Song song với phát triển kinh tế, chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội cũng được quan tâm và nâng lên. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đạo đức. Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, bổ nhiệm, chỉ định và cho ý kiến đối với các chức danh lãnh đạo quản lý ở các đảng ủy, chi bộ cơ quan, đơn vị và đảng ủy các xã, thị trấn đảm bảo quy định, khách quan, kịp thời. Trong năm, huyện kết nạp 125/120 đảng viên, vượt kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định.

Những thành quả đáng ghi nhận đó là thước đo sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết đồng tâm hiệp lực của các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, huy động tốt các nguồn lực trong và ngoài huyện làm nên sức mạnh tổng hợp. Trong đó, cấp ủy, chính quyền huyện năng động, sáng tạo lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện với các giải pháp linh hoạt, quyết liệt và kịp thời.

Để đạt mục tiêu năm 2023 về đích huyện NTM nâng cao, huyện đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, trong đó: Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010): 20,5% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người 67,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ tăng thu ngân sách tăng 12% trở lên. 100% xã, thôn đạt chuẩn NTM. Trong đó có 3 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 96,5% trường đạt chuẩn quốc gia; 93% trở lên người tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%; 44% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu; kết nạp 340 đảng viên mới trở lên; 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đặt ra, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, đơn vị và người đứng đầu phải chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, quyết tâm chính trị cao. Các giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu tối đa tác động từ đại dịch. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), phấn đấu năm 2023 nằm trong nhóm những huyện dẫn đầu trên bảng xếp hạng DDCI, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh.

Tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất tạo nguồn cho đầu tư phát triển. Siết chặt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Trịnh Xuân Thúy

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định